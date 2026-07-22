Larissa Lima, filha do trabalhador José Maria Ferreira Lima, de 53 anos, usou as redes sociais para lamentar a morte do pai e cobrar justiça pelo atropelamento ocorrido na Avenida Beija-Flor, no bairro Calafate, em Rio Branco.
José Maria morreu na madrugada de sexta-feira (17), após ser atingido por um carro enquanto pedalava pela avenida. Em uma publicação emocionada, Larissa afirmou que a família enfrentou três dias de sofrimento, revolta e busca por respostas.
“Hoje escrevo com o coração despedaçado. Perder meu pai já é uma dor impossível de explicar”, iniciou.
Segundo o relato da filha, a pessoa que dirigia o veículo teria deixado o local sem prestar socorro e se apresentado à polícia três dias depois. Larissa também afirmou que a motorista teria alegado acreditar que havia atropelado um animal. As declarações representam a versão apresentada pela família.
“Nenhuma explicação diminuirá a ausência que meu pai deixou. Nenhuma palavra trará de volta o abraço, o sorriso, os conselhos e os momentos que ainda viveríamos juntos”, escreveu.
“O que peço não é vingança”
Na publicação, Larissa ressaltou que a família busca esclarecimentos e responsabilização pelo ocorrido.
“O que peço hoje não é vingança. É justiça. Justiça para que a verdade seja esclarecida, para que os responsáveis respondam pelos seus atos e para que nenhuma outra família precise passar por uma dor como a nossa”, declarou.
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A filha também descreveu José Maria como um homem digno, querido e profundamente amado pela família. Ela afirmou que continuará lutando para que a memória e a voz do pai não sejam silenciadas.
“Descanse em paz, pai. Seu amor viverá para sempre em nossos corações, e eu jamais deixarei de lutar por você”, concluiu.