Larissa Lima lamentou a morte do pai, José Maria, e pediu esclarecimentos sobre o atropelamento

Larissa pediu justiça pela morte do pai/Foto: Reprodução

Larissa Lima, filha do trabalhador José Maria Ferreira Lima, de 53 anos, usou as redes sociais para lamentar a morte do pai e cobrar justiça pelo atropelamento ocorrido na Avenida Beija-Flor, no bairro Calafate, em Rio Branco.

José Maria morreu na madrugada de sexta-feira (17), após ser atingido por um carro enquanto pedalava pela avenida. Em uma publicação emocionada, Larissa afirmou que a família enfrentou três dias de sofrimento, revolta e busca por respostas.

“Hoje escrevo com o coração despedaçado. Perder meu pai já é uma dor impossível de explicar”, iniciou.

Segundo o relato da filha, a pessoa que dirigia o veículo teria deixado o local sem prestar socorro e se apresentado à polícia três dias depois. Larissa também afirmou que a motorista teria alegado acreditar que havia atropelado um animal. As declarações representam a versão apresentada pela família.

“Nenhuma explicação diminuirá a ausência que meu pai deixou. Nenhuma palavra trará de volta o abraço, o sorriso, os conselhos e os momentos que ainda viveríamos juntos”, escreveu.

“O que peço não é vingança”

Na publicação, Larissa ressaltou que a família busca esclarecimentos e responsabilização pelo ocorrido.

“O que peço hoje não é vingança. É justiça. Justiça para que a verdade seja esclarecida, para que os responsáveis respondam pelos seus atos e para que nenhuma outra família precise passar por uma dor como a nossa”, declarou.

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A filha também descreveu José Maria como um homem digno, querido e profundamente amado pela família. Ela afirmou que continuará lutando para que a memória e a voz do pai não sejam silenciadas.

“Descanse em paz, pai. Seu amor viverá para sempre em nossos corações, e eu jamais deixarei de lutar por você”, concluiu.