Conheça o Atacarejo Agroboi, primeiro atacado da construção do Acre

Mês do Atacado já começou! Compre a partir de três unidades e pague mais barato. Visite a nova loja na Via Chico Mendes, nº 2228, em Rio Branco.
O Atacarejo Agroboi iniciou o Mês do Atacado com condições especiais para quem deseja economizar na hora de construir, reformar ou renovar a casa. A campanha traz uma oportunidade para os consumidores: na compra a partir de três unidades de um mesmo produto, você paga mais barato!
Com o conceito “Mais fácil, mais barato, mais Agroboi”, a loja oferece uma nova experiência de compra para quem busca praticidade, variedade e economia em materiais de construção.
Um novo endereço para quem quer economizar
Localizado na Via Chico Mendes, nº 2228, em Rio Branco, o Atacarejo Agroboi convida a população a conhecer sua nova unidade e conferir de perto as oportunidades do Mês do Atacado.
A loja chega como uma opção para consumidores que estão planejando uma obra, realizando uma reforma ou precisam comprar materiais em maior quantidade. A proposta é facilitar as compras e oferecer condições diferenciadas para quem busca aproveitar melhor o orçamento.
Mês do Atacado: comprou mais, pagou mais barato!
Durante a campanha, os clientes podem aproveitar as condições especiais para compras a partir de três unidades de um mesmo produto, tornando o planejamento da obra ainda mais econômico.
Faça uma visita ao Atacarejo Agroboi, na Via Chico Mendes, nº 2228, e conheça o primeiro atacado da construção do Acre!
Atacarejo Agroboi: mais fácil, mais barato, mais Agroboi!