Nova superintendente inicia gestão com foco na proteção da Amazônia e combate ao crime organizado

À frente da unidade, Luciana terá entre as principais diretrizes o combate à corrupção, o enfrentamento às organizações criminosas por meio da descapitalização de facções e a proteção da Amazônia./ Foto: Secom

A delegada Luciana Mota assumiu oficialmente nesta segunda-feira (21) a Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre. A mudança de comando foi formalizada durante uma cerimônia realizada no estado, que reuniu representantes de diferentes instituições e marcou o início da nova gestão.

À frente da unidade, Luciana terá entre as principais diretrizes o combate à corrupção, o enfrentamento às organizações criminosas por meio da descapitalização de facções e a proteção da Amazônia. Durante a solenidade, ela afirmou que a chegada ao cargo representa o início de uma nova etapa de compromissos com a instituição e com a sociedade acreana.

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“Não compreendo esta posse como um ponto de chegada. Compreendo-a como ponto de partida de compromissos assumidos com a Polícia Federal, com os servidores dessa superintendência, com as instituições parceiras, com o Acre e, sobretudo, com a sociedade”, declarou.

A cerimônia contou com a participação da vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, que destacou a presença feminina em cargos de liderança. Para ela, a chegada de Luciana ao comando da PF representa mais um avanço na ocupação desses espaços por mulheres.

“Ao assumir este importante posto, há a afirmação da presença cada vez mais forte das mulheres em posições de liderança em instituições historicamente ocupadas, em sua maioria, por homens”, afirmou Regina Ferrari.

A representatividade feminina também foi lembrada a partir de nomes que marcaram a história do Acre e da Polícia Federal. Durante o evento, foi citada Iolanda Fleming, primeira mulher a governar um estado brasileiro e acreana que também participou da criação da primeira Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher no estado.

Outro nome lembrado foi o da delegada Diana Calazans, que comandou a Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre em 2018. Atualmente, outras mulheres também ocupam posições de liderança em instituições públicas no estado, como a coronel Marta Renata, no comando da Polícia Militar do Acre, e a juíza federal Luzia Farias, na direção do Foro da Justiça Federal.

A diretora de Gestão de Pessoal da Polícia Federal, Helena de Rezende, reforçou durante a cerimônia a importância da atuação conjunta entre as instituições e manifestou apoio à nova gestão.

O ato de posse foi formalizado com a assinatura do documento que oficializa a entrada de Luciana Mota no cargo e a entrega da placa com os Princípios da Polícia Federal, marcando a transferência da responsabilidade administrativa da superintendência.