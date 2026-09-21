A governadora e candidata Mailza Assis foi recebida por uma multidão na tarde desta segunda-feira (21), durante agenda de campanha em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre.

O encontro aconteceu na rua Beira-Rio e reuniu moradores, apoiadores e lideranças locais. Entre os presentes, 23 lideranças indígenas declararam apoio à candidatura de Mailza, reforçando a mobilização em torno da campanha no município.

Durante o encontro, Mailza destacou a relação construída com a população de Santa Rosa do Purus e reafirmou seu compromisso com o município. A candidata também agradeceu a recepção e afirmou estar feliz com as manifestações de carinho e apoio recebidas durante a passagem pela cidade.

A agenda faz parte da mobilização eleitoral de Mailza no interior do Acre, onde a candidata tem buscado ampliar o diálogo com comunidades, lideranças políticas e representantes de diferentes segmentos da população.

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