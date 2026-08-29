29/08/2026
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Corpo de Bombeiros combate fogo em terreno no Centro de Rio Branco

Bombeiros controlaram as chamas em frente à sede da Patrulha Maria da Penha

Por Redação ContilNet
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Corpo de Bombeiros combate fogo em terreno no Centro de Rio Branco
Chamas atingiram vegetação e entulho em lote localizado em frente à Patrulha Maria da Penha/Foto: Reprodução

Um princípio de incêndio atingiu um terreno baldio localizado na rua Floriano Peixoto, no Centro de Rio Branco, na manhã deste sábado (29). O imóvel fica situado em frente ao prédio que abriga a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar.

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As chamas se alastraram pela vegetação seca e por materiais acumulados no lote. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o fogo e evitar que as chamas alcançassem estruturas vizinhas.

Não houve registro de feridos. As causas do incêndio não foram identificadas e serão avaliadas pelos bombeiros após a conclusão do trabalho no local.

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