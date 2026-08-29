Mc Daniel desembarca no Acre para show na ExpoTarauacá

Artista se apresenta neste sábado (29), ao lado de Léo Magalhães, na programação de encerramento

Além do cantor, a última noite da ExpoTarauacá também terá show de Léo Magalhães./ Foto: reprodução

A noite de encerramento da ExpoTarauacá 2026 promete movimentar o município neste sábado (29). Uma das principais atrações da programação, o cantor Mc Daniel já chegou à cidade e confirmou nas redes sociais que está no Acre para o show.

Em um vídeo publicado nos stories de suas redes sociais após chegar ao município, o artista celebrou a chegada e convidou os fãs para acompanharem a apresentação.

“Tá comigo o Acre! Chegamos, família! Hoje tem show aqui no Acre, quem que eu vou encontrar, hein? Acompanha!”, afirmou Mc Daniel.

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Além do cantor, a última noite da ExpoTarauacá também terá show de Léo Magalhães. Antes das apresentações musicais, a programação contará com a tradicional cavalgada, cuja concentração está marcada para as 15h30, na Rotatória do Triângulo.

O público também acompanhará a grande final do rodeio, uma das atrações mais aguardadas durante a feira.

Realizada desde quarta-feira (26), a ExpoTarauacá reúne atrações musicais, atividades ligadas ao agronegócio e à agricultura familiar, concurso Rainha do Rodeio, praça de alimentação e espaço voltado ao público infantil.

A programação acontece na Rua Epaminondas Jácome, em frente à Escola Djalma da Cunha Batista, nas proximidades do aeroporto de Tarauacá. A feira é realizada pela Prefeitura de Tarauacá em parceria com o Governo do Acre.