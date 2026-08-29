Os debates estão marcados para os dias 21 e 29 de setembro, em emissoras de televisão aberta

Os debates devem ser uma oportunidade para que os concorrentes ao Governo do Acre apresentem suas propostas. /Imagem ilustrativa

Os próximos debates entre os concorrentes ao Governo do Acre estão marcados para o mês de setembro e devem reunir os candidatos na disputa eleitoral em emissoras de televisão aberta.

O primeiro encontro será realizado no dia 21 de setembro, segunda-feira, e será promovido pela TV Gazeta, afiliada à Record TV. O debate terá início às 19h, com mediação do jornalista Fábio Menegatti, e contará com a participação dos quatro candidatos contemplados pela legislação eleitoral.

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No dia 29 de setembro, terça-feira, os concorrentes ao governo voltam a se enfrentar em mais um debate. O encontro será promovido pela Rede Amazônica Acre, afiliada à Rede Globo, durante o primeiro turno das eleições.

Os debates devem ser uma oportunidade para que os concorrentes ao Governo do Acre apresentem suas propostas e discutam temas relacionados ao futuro do estado diante dos eleitores.