29/08/2026
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Quando serão os debates entre os candidatos ao governo do Acre?

Os debates estão marcados para os dias 21 e 29 de setembro, em emissoras de televisão aberta

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Quando serão os debates entre os candidatos ao governo do Acre?
Os debates devem ser uma oportunidade para que os concorrentes ao Governo do Acre apresentem suas propostas. /Imagem ilustrativa

Os próximos debates entre os concorrentes ao Governo do Acre estão marcados para o mês de setembro e devem reunir os candidatos na disputa eleitoral em emissoras de televisão aberta.

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O primeiro encontro será realizado no dia 21 de setembro, segunda-feira, e será promovido pela TV Gazeta, afiliada à Record TV. O debate terá início às 19h, com mediação do jornalista Fábio Menegatti, e contará com a participação dos quatro candidatos contemplados pela legislação eleitoral.

LEIA TAMBÉM: Debates entre candidatos ao governo do Acre já têm data para acontecer

No dia 29 de setembro, terça-feira, os concorrentes ao governo voltam a se enfrentar em mais um debate. O encontro será promovido pela Rede Amazônica Acre, afiliada à Rede Globo, durante o primeiro turno das eleições.

Os debates devem ser uma oportunidade para que os concorrentes ao Governo do Acre apresentem suas propostas e discutam temas relacionados ao futuro do estado diante dos eleitores.

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