23/09/2026
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Corrida Solidária cria percurso infantil para crianças de até 7 anos

Prova será realizada no dia 26 de setembro, com largada no Centro de Convenções da Ufac, em Rio Branco

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Corrida Solidária cria percurso infantil para crianças de até 7 anos
Corrida Solidária terá percurso de 200 metros destinado a crianças de 2 a 7 anos no dia 26 de setembro /Foto: Reprodução

A Corrida Solidária terá uma novidade voltada ao público infantil. A organização anunciou a inclusão de um percurso de 200 metros destinado a crianças de 2 a 7 anos.

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A prova será realizada no dia 26 de setembro, a partir das 16h, com largada no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

A modalidade infantil foi criada para permitir que as crianças participem da mobilização ao lado dos familiares. Segundo a organização, a iniciativa integra a campanha solidária em apoio a Pedro e Tiago.

As inscrições para o percurso kids estão disponíveis pelo link indicado na bio do perfil responsável pela divulgação da corrida.

Veja o vídeo:

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