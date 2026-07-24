O acidente ocorreu no Seringal São Sebastião, localizado no Ramal Nova Olinda

A vítima foi levada para o Pronto-Socorro da capital acreana | Foto: Cedida

Um menino de 10 anos foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco após ser picado por uma cobra conhecida popularmente como papagaia, na manhã desta quinta-feira (23), em uma região de acesso ao Rio Iaco, no interior do Acre.

O acidente ocorreu no Seringal São Sebastião, localizado no Ramal Nova Olinda, km 160, com acesso pela AC-90 (Transacreana). De acordo com informações repassadas por familiares, a criança estava ajudando o avô, Raimundo Soares Miranda, de 57 anos, em um roçado quando foi surpreendida pela serpente.

Após o incidente, moradores da localidade mobilizaram ajuda para retirar o garoto da área de difícil acesso. Ele foi transportado por um freteiro até o km 100 da rodovia, onde uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou os primeiros atendimentos.

Na sequência, a vítima foi levada para o Pronto-Socorro da capital acreana, onde permanece internada em observação. Segundo informações preliminares, o menino apresenta boa recuperação e segue recebendo acompanhamento médico.

O estado de saúde da criança continuará sendo monitorado, e novas informações deverão ser divulgadas conforme atualização da equipe responsável pelo atendimento.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet