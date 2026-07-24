Boletim também aponta que, até o momento, foram notificados 36 casos suspeitos de meningite no estado

Boletim também aponta que, até o momento, foram notificados 36 casos suspeitos de meningite no estado | Foto: Ascom

O Acre registrou, até o momento, 13 casos confirmados de meningite em 2026, segundo o Boletim Epidemiológico nº 15/2026, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram confirmados 20 casos, houve uma redução de 35% nos registros da doença.

De acordo com o levantamento, dos 13 casos confirmados, cinco são de meningite por pneumococo, três de meningite meningocócica, dois de meningite bacteriana, um de meningite por Haemophilus influenzae, um de meningite fúngica e um de meningite viral.

Os casos foram registrados ao longo do ano, com quatro confirmações em janeiro, cinco em março, duas em abril, uma em maio e uma em junho.

O boletim também aponta que, até o momento, foram notificados 36 casos suspeitos de meningite no estado. Entre os municípios, Cruzeiro do Sul concentra o maior número de confirmações, com seis casos registrados.

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A Sesacre informou ainda que a taxa de letalidade por meningite no Acre em 2026 é de 7,7%. O único óbito confirmado ocorreu em um paciente com idade entre 65 e 79 anos.

O que é a meningite?

A meningite é uma infecção séria e potencialmente grave que preocupa autoridades de saúde. Trata-se de uma inflamação no tecido que envolve o cérebro e a medula espinhal — chamados de meninges. Embora possa atingir pessoas de qualquer idade, crianças menores de 5 anos e adolescentes estão entre os grupos mais vulneráveis.

Com início muitas vezes repentino e silencioso, a doença exige diagnóstico precoce para evitar sequelas permanentes — como perda auditiva e danos neurológicos — ou até o óbito.

Os tipos de meningite

A gravidade, a forma de transmissão e o tratamento da meningite variam de acordo com o agente que causou a inflamação:

🦠 1. Meningite Viral (A mais comum)

É a forma mais frequente da doença. Geralmente, possui uma evolução mais branda e boa recuperação.

Causas: Diversos vírus, como enterovírus, vírus da caxumba e da gripe.

Características: O tratamento costuma focar no alívio dos sintomas, e a maioria dos pacientes se recupera sem sequelas.

🧫 2. Meningite Bacteriana (A mais grave)

Considerada uma emergência médica, este tipo progride de forma muito rápida — às vezes em poucas horas.

Causas: bactérias como o meningococo (Doença Meningocócica), pneumococo e Haemophilus influenzae .

Características: exige internação imediata e uso de antibióticos por via de veia. A meningite meningocócica é uma das formas mais temidas devido ao risco elevado de choque, necroses e morte em curto prazo.

🍄 3. Meningite Fúngica e Outros Tipos

São apresentações mais raras, porém sérias.

Causas: fungos (como o Cryptococcus ) e, ocasionalmente, parasitas.

Características: ocorrem com mais frequência em pessoas com o sistema imunológico fragilizado, como pacientes em tratamento oncológico ou portadores de HIV.

Sinais de Alerta: Fique atento aos sintomas

Nos estágios iniciais, a meningite pode ser facilmente confundida com uma gripe forte. No entanto, o surgimento de sinais específicos deve acender o alerta:

Febre alta e repentina

Dor de cabeça intensa

Rigidez na nuca (dificuldade e dor ao tentar encostar o queixo no peito)

Sensibilidade à luz ( fotofobia )

Náuseas e vômitos

Manchas na pele (roxas ou avermelhadas, mais comuns no tipo meningocócico)

👶 Atenção em bebês: recém-nascidos e lactentes nem sempre apresentam rigidez de nuca. Sinais como moleira abaulada (inchada), choro inconsolável, recusa alimentar e moleza no corpo (letargia) exigem consulta médica imediata.

Como ocorre a transmissão e como prevenir?

A transmissão das formas virais e bacterianas ocorre pelo contato direto com secreções respiratórias de pessoas infectadas — seja por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir, espirrar ou pelo beijo.