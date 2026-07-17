Gladson lidera disputa pelo Senado com 19,13%/Foto: Reprodução

A disputa pelas duas cadeiras do Acre no Senado Federal apresenta o ex-governador Gladson Camelí (Progressistas) na liderança, conforme aponta a nova pesquisa da Delta Agência de Pesquisa, contratada pela TV Gazeta e publicada nesta sexta-feira, 17 de julho. No resultado consolidado — que soma as duas opções de voto permitidas no pleito —, Camelí atinge 19,13% da preferência. O senador Márcio Bittar (PL) aparece logo em seguida com 17,99%, enquanto o também ex-governador Jorge Viana (PT) ocupa o terceiro posto, com 13,52%. A lista de candidatos segue com Mara Rocha pontuando 11,38%, Sérgio Petecão registrando 8,60%, Dr. Eduardo Veloso com 6,71%, Dr. Júnior Feitosa somando 1,84% e Inácio Moreira com 1,29%. Entre os participantes, 4,87% afirmaram que votarão em branco ou nulo, e os indecisos representam 14,66%.

Caso o líder Gladson Camelí ficasse fora da disputa, a configuração das intenções de voto sofreria uma reviravolta expressiva. Na simulação de um cenário sem a participação do ex-governador, Márcio Bittar assumiria o topo do resultado consolidado com 21,52%, abrindo vantagem sobre Mara Rocha, que subiria para 16,25%, e Jorge Viana, que alcançaria 15,45%. Nessa mesma hipótese sem Camelí, considerando isoladamente a indicação do primeiro voto, Bittar saltaria para 27,53%, seguido por Viana (21,27%) e Mara Rocha (13,62%). Já na apuração exclusiva do segundo voto sem o nome do Progressistas, Mara Rocha passaria a comandar a preferência com 18,89%, seguida de longe por Bittar (15,51%), Dr. Eduardo Veloso (11,63%) e Sérgio Petecão (11,43%).

De volta ao cenário com todos os concorrentes na disputa, as intenções mudam quando os votos são analisados de forma separada. Ao contabilizar apenas o primeiro voto dos eleitores, a vantagem de Gladson Camelí se expande, fazendo o ex-governador atingir 27,04%, bem à frente de Márcio Bittar, que registra 17,79%, e de Jorge Viana, com 17,10%. Mais abaixo aparecem Mara Rocha (9,05%), Sérgio Petecão (8,45%) e Dr. Eduardo Veloso (3,78%). Por outro lado, o panorama se inverte na simulação focada somente no segundo voto: Bittar assume a primeira posição com 18,19%, escoltado por Mara Rocha (13,72%), enquanto Camelí cai para o terceiro lugar (11,23%), seguido por Viana (9,94%), Veloso (9,64%) e Petecão (8,75%).

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Em termos de evolução eleitoral, o novo levantamento revelou que os três primeiros colocados perderam fôlego na comparação com os dados divulgados em 9 de junho. Camelí registrou um recuo de 2,60 pontos percentuais, caindo de 21,73% para os atuais 19,13%. De forma semelhante, Bittar oscilou negativamente de 19,11% para 17,99%, e Viana reduziu seu percentual de 14,69% para 13,52%. Em contrapartida, Mara Rocha e Dr. Eduardo Veloso conseguiram avanços marginais, enquanto Sérgio Petecão viu seus números caírem de 9,57% para 8,60%. O volume total de indecisos também deu sinais de crescimento em relação ao mês anterior, passando de 13,28% para 14,66%.

Por fim, o termômetro da intenção espontânea — quando os eleitores mencionam seus candidatos favoritos sem uma listagem de apoio — sinaliza que o cenário ainda está amplamente em aberto. A expressiva maioria dos entrevistados, totalizando 84,48%, declarou que não sabe em quem votar ou preferiu omitir a resposta. Nessa avaliação sem estímulos visuais, Jorge Viana foi o mais lembrado, aparecendo com 4,27%, enquanto Márcio Bittar e Gladson Camelí figuram empatados logo atrás, com 4,08% cada. Fecham as menções espontâneas Mara Rocha (1,09%), Sérgio Petecão (0,80%), Dr. Eduardo Veloso (0,10%) e Dr. Júnior Feitosa (0,10%).