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Deracre realiza Operação Verão com investimento de R$ 17 milhões; saiba mais

Investimentos foram viabilizados por emenda parlamentar

Por Redação ContilNet
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Deracre realiza Operação Verão com investimento de R$ 17 milhões; saiba mais
Serviços incluem terraplenagem, drenagem, construção de calçadas e pavimentação asfáltica. — Foto: Reprodução

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa a pavimentação asfáltica da Rua Sabino de Paula, em Senador Guiomard. A obra integra a Operação Verão.

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Com investimento de R$ 17 milhões, viabilizado por emenda parlamentar, as obras atendem os bairros Chico Paulo, Nair Leite, Triunfo, Fazendinha, Centro, Edílio Rodrigues, São Francisco, 18 de Setembro, Jardim Botânico, Cohab e Democracia.

LEIA TAMBÉM: Deracre disponibiliza ônibus para reforçar transporte entre os distritos de Sena Madureira

Os serviços incluem terraplenagem, drenagem, construção de calçadas e pavimentação asfáltica, melhorando a mobilidade e as condições de tráfego no município.

Obras atendem a vários bairros. — Foto: Reprodução

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