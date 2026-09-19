Lois Arruda é eleito presidente do TRE-AC; Samoel Evangelista será vice

Desembargador assume o comando da Corte Eleitoral ao lado de Samoel Evangelista, escolhido como vice-presidente

Lois já integrava o TRE-AC no biênio iniciado em agosto de 2025. — Foto: Reprodução

O desembargador Lois Arruda é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Ele foi eleito e empossado na noite desta sexta-feira (18), durante sessão solene realizada no plenário da Corte, em Rio Branco. A nova gestão assume a Justiça Eleitoral acreana na reta final dos preparativos para o primeiro turno das eleições gerais, marcado para 4 de outubro.

Na mesma solenidade, o desembargador Samoel Evangelista tomou posse como membro efetivo do TRE-AC e, posteriormente, foi empossado como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Os dois comandarão a Corte no biênio 2026-2028.

A cerimônia reuniu representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de integrantes do sistema de Justiça e de outras instituições. A solenidade também teve a participação de dirigentes de Tribunais Regionais Eleitorais de diferentes estados.

Lois assume o comando do TRE-AC

A eleição de Lois Arruda para a Presidência ocorreu após a posse de Samoel Evangelista como membro efetivo da Corte. Na sequência, os magistrados prestaram os compromissos regimentais e assumiram oficialmente as novas funções.

Lois já integrava o TRE-AC no biênio iniciado em agosto de 2025. Agora, passa a comandar o Tribunal durante um período considerado decisivo do calendário eleitoral, com a aproximação do primeiro turno das eleições de 2026.

Em seu primeiro pronunciamento como presidente, o desembargador afirmou que pretende conduzir a administração com foco na independência, imparcialidade, eficiência e respeito à vontade popular.

Ao falar sobre os desafios da gestão, destacou a importância do trabalho coletivo dentro da instituição.

“Ninguém faz uma grande instituição sozinho. Uma Presidência não faz uma eleição. Um magistrado não faz uma Justiça. Um servidor não faz sozinho uma instituição. É o conjunto que realiza o propósito”, afirmou.

Lois também defendeu uma atuação que concilie eficiência e atendimento às pessoas. “Eficiência sem humanidade é apenas velocidade. Eficiência com humanidade é serviço. E é serviço que devemos prestar”, declarou.

Ao final do discurso, o novo presidente resumiu a ideia que pretende levar para a gestão: “Porque a Presidência passa. A função passa. O mandato passa. O propósito permanece”.

Samoel Evangelista assume vice-presidência

Antes da eleição da nova administração, Samoel Evangelista tomou posse como membro efetivo do TRE-AC para o biênio 2026-2028. Em seguida, foi escolhido para ocupar a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral.

Durante o discurso de posse, o magistrado destacou a responsabilidade de retornar à Justiça Eleitoral em um momento próximo às eleições gerais.

Com trajetória na área eleitoral iniciada em 1985, Samoel afirmou que, apesar das transformações tecnológicas e sociais ocorridas ao longo das últimas décadas, permanece essencial garantir eleições livres, legítimas, transparentes e confiáveis.

“A Justiça Eleitoral não escolhe vencedores. Ela não possui candidato, partido ou preferência política. Sua missão é garantir que todos possam participar do processo eleitoral dentro das regras estabelecidas pela Constituição e pela legislação”, afirmou.

O desembargador também falou sobre a atuação na Corregedoria e defendeu uma postura baseada no diálogo e na prevenção.

“Eu não chego para impor uma visão individual. Chego para somar, para ouvir, para aprender e contribuir”, declarou.

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Quem é Lois Arruda

Natural de Ecoporanga, no Espírito Santo, Lois Arruda ingressou na magistratura acreana em 1996, como juiz de Direito substituto da Vara Única da Comarca de Tarauacá.

Ao longo da carreira, foi titular da Vara Cível de Plácido de Castro e atuou na 3ª Vara Cível e no Juizado Especial da Fazenda Pública de Rio Branco.

Também exerceu a função de juiz auxiliar da Presidência do TJAC por dois biênios, entre 2017 e 2021, além de ter atuado como juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça no biênio 2021-2023.

É graduado em Direito e especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Acre (Ufac), além de mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Quem é Samoel Evangelista

Natural de Rio Branco, Samoel Evangelista é graduado em Direito pela Ufac e pós-graduado em Direito Processual Civil. Antes de chegar ao Tribunal de Justiça do Acre, atuou no Ministério Público do Estado do Acre como promotor e procurador de Justiça.

Em 2002, ingressou no TJAC pelo quinto constitucional destinado ao Ministério Público. Na Corte, exerceu funções como presidente, vice-presidente, corregedor-geral da Justiça e coordenador dos Juizados Especiais.

Com a posse, Samoel retorna ao TRE-AC, onde já havia atuado anteriormente. A nova administração do Tribunal terá pela frente a condução da Justiça Eleitoral acreana durante as eleições gerais de 2026 e as demais etapas do calendário eleitoral.