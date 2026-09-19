Fundador do B13 no Acre foi preso em prédio de luxo e estava na lista da Interpol

Gilson é investigado por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas

Um homem procurado internacionalmente foi localizado em um prédio de luxo em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (18), após mais de quatro anos tentando escapar da polícia. Gilson Borges de Souza, o “Véi Gilson”, estava na lista de procurados da Interpol e foi preso durante a operação.

A polícia chegou até o foragido por meio do cruzamento de informações entre órgãos de segurança. Ele teria passado um período escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, antes de se estabelecer no Rio Grande do Norte.

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Considerado um dos fundadores do Bonde dos Treze, Gilson é investigado por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas. Ele também acumula condenações que totalizam 66 anos de prisão e, segundo as autoridades, teria atuação ligada à região de fronteira com a Bolívia.

No momento da prisão, o homem utilizava documentos falsos. Os agentes também encontraram no imóvel cartões de crédito fraudulentos, identidades falsificadas, dinheiro e aparelhos celulares.

A prisão ocorreu dentro do “Projeto Captura”, iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP) em parceria com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro.