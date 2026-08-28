Em entrevista exclusiva durante lançamento de candidatura em Rio Branco, senador destacou envio de meio bilhão de reais para a saúde acreana e auxílio emergencial.

Bittar durante entrevista ao ContilNet/Foto: ContilNet

Em entrevista concedida, em Rio Branco, o senador Márcio Bittar reforçou o sentido estratégico da campanha eleitoral como um momento de prestação de contas com a sociedade. Ao comentar o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Adailton Cruz, o parlamentar enfatizou a trajetória do aliado, destacou a relevância dos investimentos federais enviados ao estado e avaliou o cenário político regional.

“A campanha é a hora de prestar contas, de relembrar aquilo que cada um fez. Sou grato ao presidente Bolsonaro por tudo o que ele fez pelo Acre através do meu mandato. Relembrar isso, ainda mais ao lado do meu amigo Adailton, que é uma grande liderança e representante da saúde, é o nosso papel”, declarou o senador.

Durante a entrevista, Bittar relembrou o apoio financeiro prestado pela União ao governo estadual e aos municípios acreanos durante a crise sanitária da pandemia, destacando o montante expressivo de recursos direcionados para a manutenção e ampliação dos serviços de saúde no Acre.

“Quando a crise chegou, a prefeitura e o governo não gastaram do seu próprio bolso para as grandes estruturas; quem bancou a maior batalha foi o governo Bolsonaro. Destinamos cerca de meio bilhão de reais entre recursos diretos e perdão de dívidas. Além disso, criamos o auxílio emergencial que alcançou mais de 60 milhões de brasileiros”, pontuou o parlamentar.

Ao avaliar as qualidades de Adailton Cruz e de seu grupo familiar e político, Márcio Bittar fez questão de sublinhar a postura ética e o compromisso mantido pelos aliados ao longo dos anos, destacando que a confiança pessoal se sobrepõe a meros acordos eleitorais.

“Conheço o Adailton e sua família há décadas. São pessoas honradas, têm palavra e compostura. Todo mundo que está aqui hoje sabe que, passada a eleição, eles vão continuar trabalhando do mesmo jeito. Para mim, isso é mais importante do que qualquer programa, porque quem não tem caráter descarta compromissos após o pleito. O Adailton tem o respeito de todos exatamente por ser um homem de honra”, finalizou.

Veja o vídeo: