Confira abaixo a cobertura fotográfica dos principais momentos da noite de mobilização na capital acreana

A noite desta sexta-feira (28) foi de intensa movimentação política no espaço de eventos Gran Reserve, em Rio Branco. O ato oficial de lançamento das pré-candidaturas do deputado estadual Adailton Cruz e do deputado federal Fábio Rueda reuniu centenas de apoiadores, militantes da área da saúde e lideranças do estado.

A programação começou nas ruas, com uma ruidosa carreata de motocicletas que escoltou os candidatos até a entrada do local. Ao chegarem ao salão, Adailton Cruz e Fábio Rueda foram erguidos nos braços pelos militantes e levados até o palco em ritmo de festa.

O evento contou ainda com pronunciamentos marcantes do senador Márcio Bittar, que destacou o envio de verbas federais para a saúde do Acre e a lealdade dos aliados, além de discursos focados na valorização dos servidores públicos e na defesa das lideranças femininas da chapa, como Mailza Assis e Jéssica Sales.

Confira abaixo a cobertura fotográfica dos principais momentos da noite de mobilização na capital acreana.