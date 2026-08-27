27/08/2026
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Eclipse lunar é registrado no céu de Rio Branco na noite desta quinta-feira

Fenômeno chamou a atenção de moradores da capital acreana e pôde ser observado a olho nu

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Eclipse lunar é registrado no céu de Rio Branco na noite desta quinta-feira
Eclipse parcial da Lua é registrado no céu de Rio Branco na noite desta quinta-feira (27)/Foto: Anne Nascimento

O eclipse parcial da Lua foi registrado no céu de Rio Branco na noite desta quinta-feira (27). As imagens foram feitas por volta das 22h, quando o fenômeno já podia ser acompanhado no Acre.

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O eclipse ocorre quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra. A fase mais perceptível, porém, começa quando o satélite entra na umbra, a parte mais escura da sombra terrestre.

No horário de Brasília, a entrada da Lua na umbra estava prevista para 23h34. Como o Acre está uma hora atrás do horário de Brasília, esse momento corresponde às 22h34 no estado.

O fenômeno pode ser observado a olho nu, sem a necessidade de equipamentos ou filtros especiais, diferentemente dos eclipses solares. A visibilidade depende principalmente das condições climáticas.

Em Rio Branco, o eclipse também ganhou registros fotográficos feitos durante a noite, mostrando a Lua no céu da capital acreana.

A fase parcial segue até a madrugada desta sexta-feira (28). O máximo do eclipse está previsto para 0h13 no horário do Acre, quando aproximadamente 96,2% do disco lunar estará obscurecido. O fim da fase parcial ocorre às 1h52, no horário acreano.

O eclipse poderá ser acompanhado ainda pela transmissão do Observatório Nacional, que iniciou a cobertura às 22h pelo horário do Acre.

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