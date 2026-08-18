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Em nota, Sesacre lamenta morte de jovem após cesariana

Secretaria afirma que paciente chegou ao hospital com pressão arterial elevada e evoluiu para eclâmpsia após a cesariana

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Em nota, Sesacre lamenta morte de jovem após cesariana
Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, onde a paciente recebeu atendiment/Foto: ContilNet

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou, nesta terça-feira (18), uma nota de esclarecimento sobre a morte de uma jovem de 18 anos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo a secretaria, a paciente deu entrada na unidade às 2h50, com 39 semanas de gestação, dores e pressão arterial elevada.

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De acordo com os registros citados pela Sesacre, a jovem permaneceu sob acompanhamento das equipes médica e de enfermagem durante a madrugada e a manhã. Ela recebeu medicação para controle da pressão arterial e passou por avaliações ao longo do período.

Veja o caso: Jovem de 18 anos morre durante o parto; família se revolta e acampa em hospital

Após avaliação médica, foi indicada a realização de uma cesariana. Conforme a secretaria, o procedimento foi realizado e o bebê nasceu em boas condições.

Ainda segundo a Sesacre, após o parto, a paciente apresentou uma convulsão e foi diagnosticada com eclâmpsia. A equipe teria iniciado o atendimento imediatamente e, diante do agravamento do quadro clínico, foi necessária a intubação para suporte respiratório.

A secretaria informou que o Samu e o serviço aeromédico foram acionados para realizar a transferência da paciente para uma unidade de referência em Rio Branco. Enquanto aguardava o transporte aéreo, porém, a jovem apresentou uma parada cardiorrespiratória.

Conforme a nota, a equipe iniciou imediatamente as manobras de reanimação, mas a paciente não respondeu aos procedimentos e morreu ainda no hospital.

O recém-nascido permanece sob cuidados médicos no Hospital João Câncio Fernandes.

A Sesacre também informou que os atendimentos, avaliações e condutas realizadas estão registrados no prontuário da paciente, que poderá ser disponibilizado aos familiares conforme os procedimentos previstos para acesso ao documento. A secretaria afirmou ainda que o hospital permanece à disposição da família para prestar esclarecimentos.

Confira a íntegra da nota da Sesacre:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) lamenta profundamente o falecimento da paciente de 18 anos, ocorrido nesta terça-feira (18), no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

De acordo com os registros do atendimento, a paciente deu entrada na unidade às 2h50, com 39 semanas de gestação, apresentando dores e pressão arterial elevada. Desde a admissão, permaneceu sob acompanhamento das equipes médica e de enfermagem, recebeu medicação para controle da pressão arterial e passou por avaliações ao longo da madrugada e da manhã.

Após avaliação médica, foi indicada a realização de cesariana. O procedimento foi realizado e o bebê nasceu em boas condições. Após o parto, a paciente apresentou uma convulsão, sendo diagnosticada com eclâmpsia, e recebeu atendimento imediato da equipe. Com o agravamento do quadro clínico, foi necessária a intubação para suporte respiratório.

Diante da gravidade, o Samu e o serviço aeromédico foram acionados para realizar a transferência da paciente para uma unidade de referência em Rio Branco. Enquanto aguardava a chegada do transporte aéreo, a paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou imediatamente as manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços realizados, a paciente não respondeu e evoluiu a óbito ainda na unidade.

O recém-nascido permanece sob os cuidados médicos da equipe de saúde no referido hospital.

A Sesacre informa ainda que os atendimentos, avaliações e condutas realizadas estão registrados no prontuário da paciente, que poderá ser disponibilizado aos familiares, conforme os procedimentos previstos para acesso ao documento.

O Hospital João Câncio Fernandes permanece à disposição da família para prestar todos os esclarecimentos necessários. A Sesacre reforça sua solidariedade aos familiares e amigos diante desta perda.

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