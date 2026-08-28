Bocalom e Adonis em primeira propaganda/Foto: Reprodução

No horário eleitoral gratuito na televisão para a disputa do governo estadual, o candidato Tião Bocalom (PSDB) e seu vice, Sargento Adonis, apostaram no apelo religioso e na bandeira do combate à corrupção como eixos da mensagem ao eleitorado acreano.

Em uma peça de formato curto, a campanha buscou dialogar com o segmento conservador ao destacar a união entre a fé evangélica e a católica na chapa.

O vídeo abre com um apelo direto à honestidade, ressaltando que “um bom cristão não mente e nem engana” e que o propósito da candidatura é promover um “trabalho honesto” em benefício do estado.

Além da pauta moral e religiosa, a propaganda reservou espaço para a valorização do histórico administrativo do candidato. Por meio de depoimentos, o programa reforçou slogans e marcas de sua vida pública, como a menção a “cinco vezes prefeito, ficha limpa”, para projetar a imagem de um gestor experiente e com apelo popular.

A peça é concluída resgatando jingles e frases de efeito conhecidas de suas campanhas, incluindo o bordão “se não roubar, o dinheiro dá”, associando responsabilidade fiscal à integridade na gestão pública e convidando o eleitor a votar no número 45.