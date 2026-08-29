Energisa mobiliza escolas do Acre para a Olimpíada de Eficiência Energética

A iniciativa vai premiar alunos e professores e inscrições entram na reta final

Professores destaque de cada estado também serão premiados com uma viagem para Brasília. — Foto: Energisa

Equipes do projeto Nossa Energia e representantes da Energisa Acre seguem visitando escolas e convidando alunos e professores a participarem da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) edição 2026. Durante as visitas, são destacados os benefícios da ONEE, que promove o conhecimento sobre eficiência energética, sustentabilidade e consumo consciente, além de oferecer premiações aos participantes que se destacarem.

Em Rio Branco, as escolas Professor Sebastião Pedrosa e Doutor Carlos Vasconcelos confirmaram participação. As escolas de todo o estado podem se inscrever.

Para a analista de Eficiência Energética da Energisa Acre, Asmiliane Fernandes, é uma oportunidade de aprendizado que vai muito além da sala de aula.

“A ONEE vai muito além de uma competição. É uma oportunidade de conectar conhecimento, inovação e cidadania, preparando os estudantes para os desafios de um futuro mais sustentável. Diversas instituições de ensino já garantiram presença na competição. Mas, se a sua escola ainda não se inscreveu, não se preocupe: ainda dá tempo. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de setembro, por meio do site oficial onee.org.br”, destaca Asmiliane.

Veja como é fácil participar

Acesse o site onee.org.br e clique no botão “Inscreva-se agora”;

Informe os dados da escola;

Cadastre o responsável pela escola;

Aceite os termos e confirme a participação.

Após a confirmação do cadastro, a escola receberá um e-mail de validação e terá acesso à plataforma da olimpíada, onde poderá:

Confirmar o ponto focal da escola;

Cadastrar professores participantes;

Cadastrar estudantes;

Acompanhar as etapas da competição;

Acessar conteúdos e informações sobre a olimpíada.

Premiação

Os estudantes com as melhores pontuações serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Além do reconhecimento pela conquista, os medalhistas estarão automaticamente classificados para a segunda etapa da Olimpíada de Ciências. O estudante com melhor desempenho de cada estado receberá um notebook gamer e uma viagem com todas as despesas pagas para Brasília, onde participará da Semana Olímpica e do desafio final nacional.

Os professores destaque de cada estado também serão premiados com uma viagem para Brasília, representando suas escolas durante a Cerimônia Nacional de Premiação. Como reconhecimento adicional, os professores dos estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e do 1º e 2º anos do Ensino Médio que conquistarem o 1º, 2º ou 3º lugar na etapa nacional também serão premiados com uma viagem para participar da BETT Brasil 2027, um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e educação da América Latina.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria