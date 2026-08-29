29/08/2026
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Fila de carros toma Avenida Lauro Müller em adesivaço de Alan em Cruzeiro

Ato marcou a inauguração do comitê municipal e reuniu apoiadores e lideranças políticas do Juruá

Por Redação ContilNet
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Fila de carros toma Avenida Lauro Müller em adesivaço de Alan em Cruzeiro
Alan participou do movimento, conversou com os participantes e agradeceu as manifestações de apoio. — Foto: Assessoria

Uma grande fila de carros tomou a Avenida Lauro Müller, em Cruzeiro do Sul, durante o adesivaço do candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos). A mobilização ocorreu neste sábado, 29, e marcou a inauguração do comitê de campanha no município.

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Ao lado da candidata ao Senado Mara Rocha (Republicanos), Alan participou do movimento, conversou com os participantes e agradeceu as manifestações de apoio. O ato também contou com a presença do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), e de candidatos a deputado estadual e federal pelos partidos da Coligação Trabalho da Esperança.

Motoristas, motociclistas, apoiadores e moradores participaram da mobilização, demonstrando a força da candidatura na região do Juruá.

“É uma felicidade enorme receber tanto carinho em Cruzeiro do Sul. Sempre tivemos uma atenção muito grande com este município e com toda a região do Juruá, trabalhando e garantindo recursos para áreas importantes. Como governador, vamos fazer ainda mais, fortalecendo a saúde para reduzir as viagens em busca de atendimento, cuidando da BR-364 e dos ramais e apoiando quem produz e gera emprego. O Juruá terá a atenção que merece”, afirmou Alan Rick.

A candidata ao Senado Mara Rocha (Republicanos) destacou o sentimento de esperança demonstrado pela população durante o ato.

“Estou muito feliz de ver o Juruá abraçando o nosso futuro governador Alan Rick. É bonito ver o carinho e o olhar de esperança no rosto de cada cidadão, o desejo de mudança. A população está depositando nele a esperança de ter um Acre desenvolvido e um governo que cuide da saúde. Isso demonstra a credibilidade e a confiança que o povo tem em Alan. É uma grande onda que está tomando conta de todo o estado. De Acrelândia a Mâncio Lima, é Alan Rick 10”, declarou Mara.

Entre os participantes estava a dona de casa Ângela, que apontou a necessidade de mudança e destacou a saúde como uma das maiores urgências da região.

“Tenho certeza de que está na hora de mudar para melhorar o nosso Acre. Cruzeiro do Sul e o Juruá precisam, principalmente, de uma saúde melhor”, declarou.

O servidor público Michael Vieira também explicou sua escolha por Alan. Para ele, a decisão deve considerar não apenas as propostas, mas a forma como o candidato se relaciona com as pessoas.

“A gente precisa pensar bem na hora de escolher. Alan tem as melhores propostas, e isso também aparece na fala, no olhar e no jeito de tratar as pessoas”, disse.

O comitê municipal, inaugurado na mesma ocasião, será um ponto de encontro para apoiadores, militantes e candidatos da Coligação Trabalho da Esperança durante a campanha em Cruzeiro do Sul. O prédio fica na frente da escola estadual Mustafa Almeida Tobu, na Avenida Lauro Müller

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