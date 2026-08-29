Atenção: TRE altera 61 locais de votação no Acre; veja detalhes

Justiça Eleitoral recomenda que eleitores consultem o novo endereço e a seção antes de 4 de outubro

Orientação vale inclusive para quem vota há anos no mesmo endereço. — Foto: Ascom

Eleitores do Acre que vão votar nas Eleições 2026 devem ficar atentos às mudanças nos locais de votação. É que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) alterou 61 locais de votação em todo o estado e recomenda que o eleitor consulte antecipadamente o endereço onde deverá votar e o número da seção eleitoral.

A mudança foi realizada pela Justiça Eleitoral com o objetivo de garantir melhores condições para o funcionamento das seções e proporcionar mais conforto, segurança e acessibilidade ao eleitorado.

A orientação vale inclusive para quem vota há anos no mesmo endereço. Por isso, o TRE-AC recomenda que a consulta seja feita antes da eleição, evitando que o eleitor descubra a alteração somente no dia da votação e tenha que lidar com deslocamentos desnecessários, atrasos ou outros transtornos.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, na aba “Consultas”, ou pelo sistema disponibilizado pela Justiça Eleitoral acreana.

Além de verificar o endereço, a recomendação é que o eleitor anote também o número da seção eleitoral. Com essa informação, ao chegar ao local, será possível seguir diretamente para a sala onde está instalada a urna eletrônica, sem precisar procurar a seção dentro do prédio.

Seis votos na urna

Além de conferir o local de votação, o eleitor acreano também terá uma votação com seis escolhas nas Eleições 2026.

Na urna eletrônica, será necessário votar para:

deputado ou deputada federal;

deputado ou deputada estadual;

primeira vaga para senador ou senadora;

segunda vaga para senador ou senadora;

governador ou governadora;

presidente da República.

Para facilitar o processo, a Justiça Eleitoral recomenda preparar previamente a chamada “cola eleitoral”, anotando em um papel os números das candidatas e dos candidatos escolhidos.

A medida ajuda a reduzir o tempo diante da urna e diminui o risco de esquecer algum dos seis votos.

Quando será a votação?

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no dia 4 de outubro. Caso haja segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

No Acre, as urnas funcionarão das 6 horas às 15 horas, no horário local.

Antes de sair de casa no dia da eleição, a recomendação é conferir o endereço do local de votação, anotar o número da seção e levar a cola eleitoral. Com a mudança em 61 locais no estado, a consulta antecipada pode evitar transtornos e facilitar o acesso à urna.