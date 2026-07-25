Campeã garantiu a faixa principal da Expoacre 2026 e o prêmio de R$ 10 mil

Campeã recebeu a coroa da antecessora Camila Assunção em cerimônia no Centro de Rio Branco/ Foto: Samuel Moura

Em uma noite marcada por emoção, beleza e celebração da tradição acreana, Érica Oliveira foi coroada Rainha do Rodeio da Expoacre 2026, conquistando o principal título do concurso realizado neste sábado (25), em frente ao Palácio Rio Branco, em Rio Branco.

A nova rainha se destacou durante toda a competição e encantou o público e os jurados com sua desenvoltura, carisma e elegância. O momento mais emocionante da cerimônia aconteceu quando a Rainha do Rodeio 2025, Camila Assunção, passou a faixa para a sucessora, sob aplausos do público que acompanhava a grande final.

Como representante oficial da Expoacre 2026, Érica Oliveira terá a missão de participar da programação da feira, levando o nome do evento em ações institucionais e culturais ao longo dos próximos meses. Além da visibilidade proporcionada pelo título, a campeã receberá um prêmio de R$ 10 mil.

O concurso reafirma uma tradição que há décadas integra a programação da Expoacre, valorizando não apenas a beleza das candidatas, mas também a simpatia, a desenvoltura e a capacidade de representar a maior feira de negócios, cultura e entretenimento do Acre.

A grande final foi acompanhada por milhares de pessoas e contou com transmissão ao vivo realizada pelo portal ContilNet, em parceria com a Rio Branco Filmes, levando todos os detalhes da escolha da nova Rainha do Rodeio para o público de todo o Acre e de outras regiões do país por meio das plataformas digitais.

Veja o vídeo: