26/07/2026
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Érica Oliveira vence o concurso e é coroada Rainha do Rodeio 2026

Campeã garantiu a faixa principal da Expoacre 2026 e o prêmio de R$ 10 mil

Por Juan Vinícius, ContilNet 25/07/2026 às 22:58
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Érica Oliveira vence o concurso e é coroada Rainha do Rodeio 2026
Campeã recebeu a coroa da antecessora Camila Assunção em cerimônia no Centro de Rio Branco/ Foto: Samuel Moura

Em uma noite marcada por emoção, beleza e celebração da tradição acreana, Érica Oliveira foi coroada Rainha do Rodeio da Expoacre 2026, conquistando o principal título do concurso realizado neste sábado (25), em frente ao Palácio Rio Branco, em Rio Branco.

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A nova rainha se destacou durante toda a competição e encantou o público e os jurados com sua desenvoltura, carisma e elegância. O momento mais emocionante da cerimônia aconteceu quando a Rainha do Rodeio 2025, Camila Assunção, passou a faixa para a sucessora, sob aplausos do público que acompanhava a grande final.

Além do título oficial da Expoacre 2026, Erica Oliveira levou a premiação principal de R$ 10 mil/ Foto: Samuel Moura

Como representante oficial da Expoacre 2026, Érica Oliveira terá a missão de participar da programação da feira, levando o nome do evento em ações institucionais e culturais ao longo dos próximos meses. Além da visibilidade proporcionada pelo título, a campeã receberá um prêmio de R$ 10 mil.

O concurso reafirma uma tradição que há décadas integra a programação da Expoacre, valorizando não apenas a beleza das candidatas, mas também a simpatia, a desenvoltura e a capacidade de representar a maior feira de negócios, cultura e entretenimento do Acre.

A grande final foi acompanhada por milhares de pessoas e contou com transmissão ao vivo realizada pelo portal ContilNet, em parceria com a Rio Branco Filmes, levando todos os detalhes da escolha da nova Rainha do Rodeio para o público de todo o Acre e de outras regiões do país por meio das plataformas digitais.

Veja o vídeo: 

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