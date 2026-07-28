Esposo de mulher que morreu esmagada teria feito conversão proibida

Com o impacto, o casal e a motocicleta foram arrastados por aproximadamente 20 metros

Motocicleta foi retirada do local por um serviço de guincho. — Foto: Reprodução

O esposo de Marileia Ferreira dos Santos, de 47 anos, o motociclista Altermir de Souza Menezes, também de 47 anos, teria feito uma conversão proibida antes do acidente que vitimou a mulher, ocorrido nesta terça-feira (28), na Via Verde. A vítima faleceu esmagada por um caminhão boiadeiro.

Segundo informações de testemunhas, Altemir seguia em uma motocicleta Yamaha Factor, de cor roxa, no sentido Terceira Ponte/UPA do Segundo Distrito, tendo Marileia na garupa. Ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar o Loteamento Praia do Amapá, em um trecho onde a manobra é proibida, a motocicleta acabou sendo atingida por um caminhão boiadeiro que trafegava pela rodovia.

Com o impacto, o casal e a motocicleta foram arrastados por aproximadamente 20 metros. Durante o acidente, a roda traseira do caminhão passou sobre Marileia, que sofreu traumatismo cranioencefálico gravíssimo e múltiplas fraturas, morrendo ainda no local. Já Altemir sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura na escápula direita.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local. Os socorristas apenas puderam constatar o óbito de Marileia. Altemir recebeu atendimento médico, mas optou por permanecer ao lado do corpo da esposa enquanto aguardava a chegada das equipes de segurança e os procedimentos periciais.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi confeccionado, e, após a conclusão da perícia, o corpo de Marileia foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A motocicleta foi retirada do local por um serviço de guincho. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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