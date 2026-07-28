28/07/2026
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URGENTE! Mulher morre esmagada em acidente com caminhão boiadeiro

Com o impacto, a mulher caiu na pista e foi esmagada pelo caminhão

Por Juan Vinícius, ContilNet 28/07/2026 às 11:39
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URGENTE! Mulher morre esmagada em acidente com caminhão boiadeiro
Com o impacto, a mulher caiu na pista e foi esmagada pelo caminhão/Foto: reprodução

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (28), na Via Verde, em Rio Branco, e resultou na morte de uma mulher.

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De acordo com as primeiras informações, a vítima estava na garupa de uma motocicleta. Durante uma manobra, a moto acabou se envolvendo em um acidente com um caminhão boiadeiro.

LEIA TAMBÉM: Acidente entre duas motos deixa feridos em Rio Branco

Com o impacto, a mulher caiu na pista e foi esmagada pelo caminhão, morrendo ainda no local.

*Matéria em atualização 

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