Com o impacto, a mulher caiu na pista e foi esmagada pelo caminhão

Com o impacto, a mulher caiu na pista e foi esmagada pelo caminhão/Foto: reprodução

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (28), na Via Verde, em Rio Branco, e resultou na morte de uma mulher.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava na garupa de uma motocicleta. Durante uma manobra, a moto acabou se envolvendo em um acidente com um caminhão boiadeiro.

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Com o impacto, a mulher caiu na pista e foi esmagada pelo caminhão, morrendo ainda no local.

*Matéria em atualização