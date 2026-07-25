A escolha da corte da Expoacre 2026, realizada na noite deste sábado (25), no Palácio Rio Branco, terminou em meio a um clima de tensão. Após o anúncio do resultado, a candidata Maiane Sobrinho recusou a faixa de Princesa do Laço, alegando que a decisão foi injusta.
Logo após a recusa, familiares da candidata entraram na área do evento e protestaram contra o resultado, questionando as notas atribuídas pelos jurados. A situação provocou uma confusão nas proximidades do palco e interrompeu por alguns minutos a cerimônia de coroação.
Durante a manifestação, Maiane afirmou que não concordava com o resultado do concurso.
“Foi roubado”, declarou a candidata ao comentar a decisão. Apesar da crítica, ela agradeceu o apoio que recebeu ao longo da competição e disse que deixa o concurso com gratidão pelo carinho do público e de sua torcida.
Enquanto a organização buscava conter a situação e dar continuidade ao evento, foi anunciada a substituição da candidata na corte. Com a recusa da faixa, o título de Princesa do Laço foi repassado para Maysa Valadão, quarta colocada na classificação geral, que aceitou a homenagem e passou a integrar oficialmente a corte da Expoacre 2026.
Mesmo com o episódio, a cerimônia foi concluída com a coroação das demais vencedoras. A corte oficial da Expoacre 2026 passou a ser formada pela Rainha do Rodeio, pela Princesa do Laço Maysa Valadão e pela Madrinha dos Peões Josefa Inácio.
Veja o vídeo:
Ver essa foto no Instagram