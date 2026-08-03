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Fecomércio-AC oferece serviços gratuitos de beleza e bem-estar no Expoacre

De acordo com Carlete Oliveira, gerente da unidade do Senac Bosque, a dinâmica de atendimento foi pensada para ser rápida e acessível

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Fecomércio-AC oferece serviços gratuitos de beleza e bem-estar no Expoacre
Devido ao grande sucesso, a procura é intensa todas as noites, com uma média impressionante que varia de 200 a 300 atendimentos por noite/Foto: ContilNet

O estande da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) no Expoacre 2026 tornou-se um dos pontos mais movimentados da feira ao trazer de volta uma das iniciativas de maior sucesso junto ao público: o espaço dedicado exclusivamente a cuidados pessoais e beleza.

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Com atendimento totalmente gratuito, o público conta com uma série de serviços voltados ao autocuidado, incluindo design de sobrancelhas, maquiagem, tranças e massagem relaxante.

De acordo com Carlete Oliveira, gerente da unidade do Senac Bosque, a dinâmica de atendimento foi pensada para ser rápida e acessível.

Carlete Oliveira, gerente da unidade do Senac Bosque/Foto: ContilNet

Para participar, basta que o visitante faça um cadastro simples informando nome e telefone. Em seguida, escolhe o procedimento desejado e aguarda na fila. No caso das tranças, um catálogo com diversos modelos é disponibilizado para homens e mulheres, já que o serviço é unissex e atende a todos os públicos.

“Esse ano a Fecomercio trouxe novamente os serviços de beleza para o estande. Esse serviço é iniciado às 18 horas e terminamos às 22, mas se tiver gente ainda na fila, a gente passa um pouquinho. Assim, dependendo da noite, por exemplo, na noite que tem show, há muita busca, muita procura”, disse.

Por trás do sucesso dos atendimentos estão profissionais e ex-alunas contratadas pelo Senac, muitas delas com longa trajetória de parceria com a instituição. A iniciativa não apenas beneficia os visitantes da feira, mas também serve como vitrine e experiência prática para os talentos formados pela rede.

Alta procura e horário de funcionamento

Devido ao grande sucesso, a procura é intensa todas as noites, com uma média impressionante que varia de 200 a 300 atendimentos por noite, cerca de 70 pessoas atendidas por cada segmento de serviço. Em noites de grandes shows, a demanda aumenta consideravelmente.

O espaço funciona das 18h às 22h. No entanto, a equipe costuma estender o horário para garantir que o público presente na fila seja devidamente atendido, reforçando o compromisso da Fecomércio e do Senac com a comunidade durante os dias de feira.

Veja o vídeo:

 

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