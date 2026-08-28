Jovens de 21 e 22 anos venceram as etapas do concurso e agora terão a missão de representar a cultura e a tradição de Cruzeiro do Sul

Ricardo Caetano e Tássila Negreiros celebram a conquista ao lado de Otávia, eleita princesa do Festival da Farinha, após uma noite marcada por torcida, emoção e valorização da cultura de Cruzeiro do Sul/Foto: ContilNet

A beleza, a simpatia e a valorização cultural da juventude de Cruzeiro do Sul ganharam destaque com a escolha dos novos representantes do Festival da Farinha. Após etapas eliminatórias que movimentaram a cidade, Ricardo Caetano, de 21 anos, e Tássila Negreiros, de 22 anos, conquistaram os jurados e o público, sendo coroados para representar o símbolo maior da economia e da tradição local.

A grande final no palco do evento foi marcada por intensa vibração da torcida e forte comoção. Para os vencedores, a conquista reforça o compromisso de levar a história do município e a força do povo produtor para além do palco da festa.

Celebração e apoio da torcida

Ricardo Caetano ressaltou o papel determinante do incentivo do público e dos amigos durante a sua apresentação na passarela, além de comemorar a premiação de R$ 5 mil conquistada no concurso.

“Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e a todos que me apoiaram. A minha torcida ali me deu um apoio surreal na hora que a gente está na passarela. A torcida faz total diferença, a gente desfila mais solto. Eu e meus amigos sempre me colocaram lá em cima, com esse incentivo deles a gente se sentiu confiante”, disse o jovem, que celebrou a experiência e afirmou ter como meta “representar a cultura com certeza”.

Para Tássila Negreiros, a vitória foi o ápice de uma trajetória marcada por esforço e dedicação em múltiplas fases, que incluíram seletivas e desfile em moda praia até a consagração na final.

“Foi uma experiência única. Muitas memórias ficaram guardadas durante esse percurso. Queria muito parabenizar todas as meninas que entraram no palco e fizeram uma linda apresentação, assim como os meninos, e agradecer a Deus e a todas as pessoas que me apoiaram até aqui”, declarou a jovem, lembrando também o desempenho da candidata Otávia, eleita como princesa.

Ao assumir o compromisso com o festival, Tássila destacou o peso cultural do título. “Pra mim vai ser uma grande honra representar a cultura do nosso Cruzeiro do Sul, o povo. O festival pra mim é muito mais que uma festa linda, significa uma tradição e eu espero honrar essa tradição”, concluiu