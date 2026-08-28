A beleza, a simpatia e a valorização cultural da juventude de Cruzeiro do Sul ganharam destaque com a escolha dos novos representantes do Festival da Farinha. Após etapas eliminatórias que movimentaram a cidade, Ricardo Caetano, de 21 anos, e Tássila Negreiros, de 22 anos, conquistaram os jurados e o público, sendo coroados para representar o símbolo maior da economia e da tradição local.
A grande final no palco do evento foi marcada por intensa vibração da torcida e forte comoção. Para os vencedores, a conquista reforça o compromisso de levar a história do município e a força do povo produtor para além do palco da festa.
Celebração e apoio da torcida
Ricardo Caetano ressaltou o papel determinante do incentivo do público e dos amigos durante a sua apresentação na passarela, além de comemorar a premiação de R$ 5 mil conquistada no concurso.
“Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e a todos que me apoiaram. A minha torcida ali me deu um apoio surreal na hora que a gente está na passarela. A torcida faz total diferença, a gente desfila mais solto. Eu e meus amigos sempre me colocaram lá em cima, com esse incentivo deles a gente se sentiu confiante”, disse o jovem, que celebrou a experiência e afirmou ter como meta “representar a cultura com certeza”.
Para Tássila Negreiros, a vitória foi o ápice de uma trajetória marcada por esforço e dedicação em múltiplas fases, que incluíram seletivas e desfile em moda praia até a consagração na final.
“Foi uma experiência única. Muitas memórias ficaram guardadas durante esse percurso. Queria muito parabenizar todas as meninas que entraram no palco e fizeram uma linda apresentação, assim como os meninos, e agradecer a Deus e a todas as pessoas que me apoiaram até aqui”, declarou a jovem, lembrando também o desempenho da candidata Otávia, eleita como princesa.
Ao assumir o compromisso com o festival, Tássila destacou o peso cultural do título. “Pra mim vai ser uma grande honra representar a cultura do nosso Cruzeiro do Sul, o povo. O festival pra mim é muito mais que uma festa linda, significa uma tradição e eu espero honrar essa tradição”, concluiu