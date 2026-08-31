Flávio lidera no Acre e Lula soma 61% de rejeição, aponta Instituto Novo Perfil

A diferença entre os dois chega a 27,3 pontos percentuais

Lula apresenta o maior índice, com 61,2% dos entrevistados dizendo que não votariam nele de jeito nenhum | Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência entre os eleitores do Acre, segundo levantamento do Instituto Novo Perfil Pesquisas. Na pesquisa estimulada, Flávio tem 52,1% das intenções de voto, contra 24,8% de Lula.

A diferença entre os dois chega a 27,3 pontos percentuais. Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 5,4%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 3,5%, Renan Santos (Missão), com 2,4%, Samara Martins (UP), com 1,4%, Romeu Zema (Novo), com 0,9%, e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,5%. Brancos e nulos somam 3,7%, enquanto 5,2% não souberam ou preferiram não responder.

Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio chega a 57,2%, enquanto Lula registra 27,2%. Augusto Cury tem 6%, Caiado 3,9%, Renan Santos 2,7%, Samara Martins 1,5%, Zema 1% e Rui Costa Pimenta 0,5%.

O senador também lidera quando os eleitores respondem espontaneamente, sem receber uma lista de candidatos. Flávio foi citado por 35,5%, contra 21,4% de Lula. Nesse cenário, 34,7% dos entrevistados ainda não souberam ou não responderam.

Outro destaque do levantamento é a rejeição. Lula apresenta o maior índice, com 61,2% dos entrevistados dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio aparece com 27,2%. Os demais candidatos registraram taxas inferiores a 7%.

A avaliação do governo federal também é majoritariamente negativa no Acre. A gestão de Lula é considerada ruim por 13,9% e péssima por 40,4%, chegando a 54,2% de avaliações negativas. Por outro lado, 25,8% avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 17,9% classificam a administração como regular.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 27 de agosto e ouviu 1.430 eleitores em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) sob os números AC-09466/2026 e BR-07296/2026.