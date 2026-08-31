Procura por tratamento para parar de fumar no SUS cresce 65% no Acre

O tabagismo é considerado uma doença causada pela dependência da nicotina | Foto: Freepik

O número de fumantes caiu em Rio Branco nas últimas duas décadas. Dados do Ministério da Saúde mostram que a parcela de adultos que fumavam na capital passou de 20,1%, em 2006, para 10,2%, em 2023. A redução foi de 9,9 pontos percentuais no período.

Mesmo com menos pessoas fumando, aumentou a procura pelo tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No Acre, foram registrados 3.974 atendimentos para quem queria parar de fumar em 2025. Em 2022, esse número era de 2.406, o que representa um crescimento de cerca de 65%.

O atendimento pode ser procurado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O acompanhamento pode acontecer individualmente ou em grupo e inclui orientações para ajudar a pessoa a abandonar o cigarro. Em alguns casos, profissionais de saúde também podem indicar medicamentos, como adesivos e gomas de nicotina ou bupropiona.

Apesar da queda registrada no Acre, o cenário nacional chama atenção. Segundo o Vigitel, pesquisa do Ministério da Saúde sobre fatores de risco para doenças crônicas, 11,7% dos adultos brasileiros fumavam em 2024. O índice havia sido de 9,2% em 2023. Ainda assim, o percentual atual é menor que o registrado em 2006, quando 15,7% dos adultos fumavam.

O tabagismo é considerado uma doença causada pela dependência da nicotina e pode aumentar o risco de diversos problemas de saúde. O hábito está relacionado a mais de 50 doenças, incluindo câncer, problemas no coração e doenças respiratórias.

No Brasil, políticas públicas ajudaram a reduzir o consumo de cigarro ao longo dos anos. Entre as medidas estão a proibição da publicidade de produtos de tabaco, a restrição do fumo em locais coletivos fechados e a presença de alertas sobre os riscos à saúde nas embalagens.

Quem deseja parar de fumar pode procurar uma UBS para saber se o tratamento está disponível na unidade ou na rede de saúde da sua região.