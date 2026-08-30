30/08/2026
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Formação do Ifac prepara profissionais para cuidar de crianças durante aulas do Mulheres Mil

Formação será realizada nos dias 2 e 3 de setembro, na Reitoria do IFAC, e reunirá profissionais de cinco municípios do Acre

Por Redação ContilNet
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Formação do Ifac prepara profissionais para cuidar de crianças durante aulas do Mulheres Mil
Instituto Federal do Acre (Ifac)/Foto: Reprodução

A Pró-reitora de Extensão (Proex), através da coordenação geral do Programa Mulheres Mil realiza nos dias 2 e 3 de setembro de 2026, na Reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac) a Formação para Agentes de Cuidados e Coordenadoras Adjuntas Pedagógicas que atuarão nas Cuidotecas do Programa Mulheres Mil + Cuidados.

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A capacitação reunirá coordenadoras adjuntas pedagógicas e agentes de cuidados, sendo duas profissionais por Cuidoteca, dos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco e Xapuri. A iniciativa tem como objetivo preparar as equipes para a organização e o funcionamento desses espaços, garantindo um atendimento qualificado às crianças durante as aulas das estudantes.

Formação aborda cuidado, inclusão e desenvolvimento infantil – Durante os dois dias de formação, serão discutidos temas relacionados à política do cuidado, à organização e ao funcionamento das Cuidotecas, às atribuições das agentes de cuidados e ao acompanhamento pedagógico realizado nesses espaços.

A programação também contemplará conteúdos voltados ao acolhimento e à proteção das crianças, ao desenvolvimento infantil e à realização de atividades lúdicas e educativas. Entre os temas estão ainda a inclusão de crianças com deficiência e outras necessidades específicas, estratégias de comunicação e interação, prevenção de acidentes e procedimentos para atuação em situações de emergência.

Avanço na estruturação de espaços – A coordenadora geral do Programa Mulheres Mil, Tânia Façanha, com a preparação das agentes de cuidados e das coordenadoras adjuntas pedagógicas, o programa avança na estruturação de espaços. “A implantação das Cuidotecas representa uma importante estratégia para ampliar as condições de acesso, permanência e conclusão dos cursos pelas estudantes do Programa Mulheres Mil + Cuidados”.

Segundo Tânia Façanha, a iniciativa reconhece o cuidado como uma dimensão fundamental das políticas de inclusão, de promoção da autonomia e de garantia de oportunidades para as mulheres. “A formação busca fortalecer a atuação das profissionais para que as Cuidotecas ofereçam um ambiente seguro, inclusivo, acolhedor e humanizado, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças atendidas”.

Matéria publicada no site institucional, neste link:

https://www.ifac.edu.br/noticias/2026/agosto/capacitacao-prepara-agentes-de-cuidados-para-atuacao-nas-cuidotecas-do-programa-mulheres-mil-cuidados

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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