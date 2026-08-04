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Fórum Empresarial do Acre apresenta diagnóstico sobre ambiente de negócios

Levantamento do Fórum Empresarial e Sebrae ouviu 586 empresas em 12 municípios

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Campanha Compra Premiada vai sortear iPhones 17, moto e TVs para estimular consumo e fortalecer comércio ao longo de março.
Estudo parte do entendimento de que o ambiente de negócios é composto por vários fatores. —Foto: Reprodução

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, em parceria com o Sebrae/AC, apresenta o estudo “Ambiente de Negócios do Acre 2026 – Diagnóstico e Percepções Empresariais“, um levantamento inédito que analisa as condições para empreender no estado sob a perspectiva de quem vive diariamente os desafios e as oportunidades do setor produtivo. O estudo foi desenvolvido para subsidiar decisões estratégicas, fortalecer o ambiente empresarial e contribuir para a construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável.

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A pesquisa foi realizada entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, por meio de entrevistas presenciais com 586 empresas, distribuídas em 12 municípios acreanos: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Com nível de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 4%, o levantamento representa um dos mais abrangentes diagnósticos já realizados sobre o ambiente de negócios no Acre.

O estudo parte do entendimento de que o ambiente de negócios é composto por fatores institucionais, econômicos, logísticos, financeiros, regulatórios e sociais que influenciam diretamente a capacidade das empresas de crescer, inovar e gerar empregos. No contexto acreano, marcado por desafios históricos de infraestrutura, distância dos grandes centros consumidores e limitações do mercado interno, compreender essas variáveis torna-se fundamental para impulsionar o desenvolvimento regional.

LEIA TAMBÉM: Fórum Empresarial apresenta Espaço Feito no Acre na Expoacre 2026

Para mensurar esse cenário, foi criado o Índice de Ambiente de Negócios (IAN), estruturado em sete dimensões consideradas essenciais para a competitividade empresarial:

  • Recursos Financeiros;
  • Inovação;
  • Eventos Climáticos;
  • Infraestrutura;
  • Telecomunicações e Energia Elétrica;
  • Mercado e Demanda;
  • Recursos Humanos.

A metodologia permite avaliar cada uma dessas áreas individualmente, identificando os principais gargalos e potencialidades do estado e dos municípios pesquisados.

Além da pesquisa quantitativa, o relatório incorpora entrevistas com prefeitos, secretários municipais, empresários e representantes de entidades, reunindo diferentes visões sobre os desafios enfrentados pelo setor produtivo. Entre os temas mais recorrentes aparecem a necessidade de investimentos em infraestrutura logística, qualificação da mão de obra, ampliação do acesso ao crédito, redução da burocracia e fortalecimento da competitividade das empresas acreanas.

O documento também destaca as oportunidades estratégicas do Acre, como o potencial da bioeconomia, a posição geográfica privilegiada na integração com países da América do Sul, a riqueza ambiental e as possibilidades de agregação de valor aos produtos regionais. Essas características reforçam o papel do estado como protagonista em uma economia baseada na sustentabilidade e na inovação.

Mais do que um diagnóstico, o estudo apresenta análises estratégicas, cenários prospectivos e recomendações para o fortalecimento do ambiente de negócios, oferecendo informações que podem orientar gestores públicos, entidades representativas, investidores e empresários na tomada de decisões voltadas ao crescimento econômico do Acre.

Com a divulgação do Ambiente de Negócios do Acre 2026, o Fórum Empresarial do Acre reforça seu compromisso com a produção de conhecimento, a articulação institucional e a construção de soluções que contribuam para tornar o estado cada vez mais competitivo, inovador e preparado para atrair investimentos e gerar oportunidades para a população acreana.

Acesse o estudo completo: https://drive.google.com/file/d/1of3H0KYs99ATH9vyjplS5A8UP-1jK0DI/view?usp=sharing

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