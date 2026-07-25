Josefa Inácio, é eleita Princesa do Laço da Expoacre 2026

A representante de Plácido de Castro, Josefa Inácio, conquistou o título de Princesa do Laço na grande final do concurso Rainha do Rodeio 2026, realizada neste sábado (25), em Rio Branco.
Em entrevista ao ContilNet, Josefa comemorou a conquista e destacou que o resultado é fruto da dedicação, do apoio da família e da torcida que esteve ao seu lado durante toda a preparação.
“Sensação é de gratidão, porque todo esforço é válido. A gente se esforça bastante para alcançar o objetivo final e o meu objetivo final era conquistar realmente uma das três faixas. Eu fiquei muito grata de ter conquistado, porque eu vi que todo o esforço da minha família, da minha cidade, de todo mundo que quis me ajudar, que estava presente, dando apoio”, afirmou.
A nova Princesa do Laço também deixou uma mensagem para as futuras candidatas.
“Quer concorrer à Rainha do Rodeio ano que vem, gente, se preparem, venham preparados que aqui é emoção atrás de emoção”, disse.
Além de representar a Expoacre 2026 durante toda a programação da feira, Josefa Inácio recebeu um prêmio de R$ 5 mil pela conquista do título.
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