O reconhecimento destacou os investimentos realizados durante sua gestão para fortalecer a Defensoria

Gladson valorizou a instituição com diálogo, apoio e reconhecimento/Foto: Reprodução

O ex-governador do Acre, Gladson Camelí, foi homenageado nesta quarta-feira (29) pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AC), durante cerimônia em comemoração aos 25 anos da instituição.

O reconhecimento destacou os investimentos realizados durante sua gestão para fortalecer a Defensoria, com ampliação do orçamentos, nomeação de defensores e melhorias na estrutura física e tecnológica.

A defensora pública-geral, Juliana Marques, afirmou que a história recente da DPE “se divide em antes e depois da gestão Gladson Camelí”, destacando que o apoio do ex-governador foi decisivo para a expansão da instituição e sua presença em todas as comarcas do Acre.

A presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre, Bárbara Araújo, também ressaltou a parceria construída durante o período, afirmando que Gladson valorizou a instituição com diálogo, apoio e reconhecimento.

Ao agradecer a homenagem, Gladson dividiu o reconhecimento com defensoras, defensores, servidores, sua equipe de governo e a Assembleia Legislativa.

Em seu discurso, destacou que fortalecer a Defensoria sempre foi uma prioridade de sua gestão e afirmou que a instituição desempenha um papel essencial na garantia do acesso à Justiça.

Gladson também ressaltou que a governadora Mailza Assis foi da DPE como senadora da República para aquisição da carreta que faz atendimentos itinerantes em todo estado do Acre

“O Estado precisa de vocês”, declarou o ex-governador ao parabenizar os profissionais pelos 25 anos da Defensoria Pública do Acre.