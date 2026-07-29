O processo seletivo irá contemplar 68 apresentações de diferentes estilos artísticos

Palco Sertanejo e Culturarte tem inscrições abertas/Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Atenção, artistas! O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), anunciou a abertura de inscrições para a seleção de músicos, bandas e grupos de dança interessados em se apresentar nos palcos alternativos Sertanejo e Culturarte da Expoacre, em Rio Branco.

Ao todo, o processo seletivo irá contemplar 68 apresentações de diferentes estilos artísticos.

LEIA TAMBÉM: Governo divulga programação completa da Expoacre 2026; confira

A Expoacre será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Como se inscrever

Os artistas interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviá-la para o e-mail oficial expoacrealternativo2026@gmail.com, ou realizar a entrega presencialmente até as 16h desta quinta-feira (30).

A entrega de documentos presencial ocorre na sede da FEM, localizada no Museu dos Povos Acreanos, no centro de Rio Branco.

Acesse as fichas de inscrição