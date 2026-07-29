Atenção, artistas! O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), anunciou a abertura de inscrições para a seleção de músicos, bandas e grupos de dança interessados em se apresentar nos palcos alternativos Sertanejo e Culturarte da Expoacre, em Rio Branco.
Ao todo, o processo seletivo irá contemplar 68 apresentações de diferentes estilos artísticos.
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A Expoacre será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.
Como se inscrever
Os artistas interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviá-la para o e-mail oficial expoacrealternativo2026@gmail.com, ou realizar a entrega presencialmente até as 16h desta quinta-feira (30).
A entrega de documentos presencial ocorre na sede da FEM, localizada no Museu dos Povos Acreanos, no centro de Rio Branco.
Acesse as fichas de inscrição