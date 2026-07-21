Nos últimos meses, a ausência de Gladson dos eventos políticos da base governista alimentou especulações

Questionado sobre o assunto, o ex-governador disse que já esperava a pergunta e atribuiu os rumores ao cenário político. — Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet

O ex-governador Gladson Camelí (PP) quebrou o silêncio nesta terça-feira (21) sobre os rumores de que teria procurado o ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), para discutir uma possível aliança na disputa pelo Governo do Acre.

Pela primeira vez desde que deixou o Palácio Rio Branco, em cumprimento à legislação eleitoral, Gladson participou de uma agenda política ao lado da governadora Mailza Assis (PP), durante o evento que oficializou a ex-deputada federal Jessica Sales como pré-candidata a vice-governadora.

Nos últimos meses, a ausência de Gladson dos eventos políticos da base governista alimentou especulações de um possível distanciamento de Mailza e até de uma aproximação com Bocalom, que também é pré-candidato ao governo.

Questionado sobre o assunto, o ex-governador disse que já esperava a pergunta e atribuiu os rumores ao cenário político.

“Essa pergunta eu já estava esperando. Qual é o partido da Mailza? Qual é o partido de Gladson Camelí? Mas quem disse que Gladson Camelí não vai apoiar a Mailza? O que mais vai existir são as especulações naturais do mundo político.”

Gladson explicou que optou por se manter afastado dos holofotes desde que deixou o governo para permitir que Mailza conduzisse a gestão com autonomia.

“Eu tomei a decisão, nesses praticamente três meses que a Mailza assumiu o governo, de me ausentar, observar os comentários políticos, deixar ela governar, fazer o governo que ela merece fazer em prol da sociedade e, ao mesmo tempo, observar.”

Ao negar qualquer rompimento, o ex-governador afirmou que sua presença no evento é a principal resposta às especulações.

“No momento político, as atitudes valem muito mais do que mil respostas.”

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Gladson ainda reforçou que permanece ao lado da governadora e que o grupo continua aberto ao diálogo para ampliar a aliança nas eleições de 2026.

“Eu sou Progressistas, sou Mailza. Estamos juntos, estamos abertos para todos os diálogos necessários para fortalecermos essa aliança, porque o Acre não pertence ao Progressistas. O Acre é de todos aqueles que querem contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado.”

A participação de Gladson no evento marcou seu retorno às agendas políticas após o período de afastamento e foi interpretada como um gesto de fortalecimento da pré-candidatura de Mailza Assis ao Governo do Acre, em meio às articulações que antecedem as convenções partidárias.

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