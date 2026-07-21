Mailza evita antecipar apoio à Presidência e seguirá decisão nacional do PP

Governadora acrescentou que o posicionamento será debatido com os aliados no estado

Declaração ocorre em meio às articulações nacionais da federação União Progressista. — Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet

A governadora Mailza Assis (PP), pré-candidata ao Governo do Acre, afirmou nesta terça-feira (21) que ainda não definiu qual candidato à Presidência da República será apoiado por sua chapa nas eleições de 2026. Segundo ela, a decisão dependerá da posição nacional do Progressistas e da federação União Progressista (União Brasil e PP), além das conversas com os partidos que compõem sua aliança no Acre.

Questionada durante a coletiva de imprensa que oficializou a ex-deputada federal Jessica Sales como pré-candidata a vice-governadora, Mailza disse que, embora tenha uma preferência pessoal, aguardará a orientação da legenda antes de anunciar qualquer apoio.

“Nós temos um partido que nacionalmente toma decisões. É claro que temos preferência, eu sei a linha que sigo, mas eu preciso esperar a decisão do meu partido para saber o caminho que vamos trilhar.”

A governadora acrescentou que, após a definição da direção nacional, o posicionamento será debatido com os aliados no estado.

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“No momento certo, nós vamos decidir aqui, junto com toda a aliança, com todos os partidos, como vamos trilhar essa jornada para a Presidência.”

A declaração ocorre em meio às articulações nacionais da federação União Progressista. Nas últimas semanas, PP e União Brasil ainda não chegaram a um consenso sobre qual candidatura presidencial irão apoiar em 2026. Um dos principais cenários em discussão é a possibilidade de adesão à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), que busca um acordo nacional com a federação para ampliar sua base de apoio na disputa pelo Palácio do Planalto.

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