Sales comemorou a conclusão das negociações para a composição da chapa majoritária e proporcional do partido. — Foto: ContilNet

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e atual presidente estadual do MDB, Vagner Sales, pôs fim às especulações e confirmou publicamente sua pré-candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados.

Durante entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta terça-feira (21), o líder político comentou sobre os bastidores das articulações partidárias, a definição das chapas do MDB no estado e a motivação que o leva a buscar um novo mandato parlamentar.

Sales comemorou a conclusão das negociações para a composição da chapa majoritária e proporcional do partido. O dirigente destacou a indicação de Jéssica Sales como vice na chapa encabeçada por Mailza Gomes, classificando a aliança como uma vitória estratégica para a legenda.

“Aquilo que eu com a executiva programamos para o MDB, a gente conseguiu. Nós queríamos uma vaga na chapa majoritária. E hoje a Mailza tem uma vice do MDB, que é a Jéssica — uma vice que vai ajudar muito nesse pleito eleitoral”, afirmou Sales.

O ex-prefeito destacou ainda a força do MDB no Acre, relembrando o histórico recente da sigla. “Nas últimas eleições tivemos mais de 100 mil votos neste estado. Tínhamos que buscar uma aliança onde o MDB se sentisse muito contemplado. Acredito que fizemos hoje a melhor chapa de deputado federal”, completou.

Ao abordar sua trajetória de 30 anos de mandatos políticos, Vagner Sales falou sobre o período em que esteve afastado de disputas e ressaltou o desejo de voltar a ter um mandato para representar a população acreana, com especial atenção à região do Juruá.

“Fui cessado da minha vida política de fazer aquilo que mais gosto na minha vida, que é disputar eleição, que é ganhar eleição — nunca perdi uma eleição. Sinto falta de disputar eleição e de ter um mandato para trabalhar em benefício das pessoas que realmente eu amo, das pessoas para quem me propus a trabalhar desde quando saí do seringal, aos 14 anos de idade”, declarou.

Sales reforçou sua identificação com o eleitorado e com as comunidades mais isoladas do estado, destacando o compromisso de sua família com a política local:

“Essa vontade que estou de disputar uma eleição e de ter um mandato para trabalhar por eles, tenho certeza absoluta de que é bem maior no povo deste estado — principalmente no povo do Juruá — em voltar a votar no Vagner Sales para que ele possa ter mandato. Porque a minha família tem um diferencial na política do estado do Acre, que é honrar o voto que recebemos, é trabalhar realmente para aqueles que mais precisam. Onde me sinto melhor é estando lá dentro de um igarapé, no Val Paraíso, no Liberdade, no Tancredo, no Miriu e em tantos outros, vendo as dificuldades que a população passa e podendo, como político, ser a voz dos esquecidos, ser a voz daquele que precisa ter voz no Parlamento do Acre ou na Câmara Federal. Então, sou candidatíssimo a deputado federal.”

Com o anúncio oficial, Vagner Sales se consolida como um dos principais nomes do MDB na disputa por uma das cadeiras do Acre em Brasília.

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