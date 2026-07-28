28/07/2026
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Governo divulga programação completa da Expoacre 2026; confira

Ao longo dos nove dias, o parque funcionará a partir das 18h

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 28/07/2026 às 16:00
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Governo divulga programação completa da Expoacre 2026; confira
Expoacre de 2026 será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto/Foto: Reprodução

A programação oficial da Expoacre 2026 foi divulgada nesta terça-feira (28). A feira será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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Dentre as atrações, a população pode contar com shows nacionais, rodeio, vaquejada, motocross, exposição de animais e gastronomia. O show nacional do cantor Leonardo será no dia 2 de agosto, o de Natanzinho Lima será dia 3, na terça-feira, 4 de agosto, terá o show católico com Padre Fábio de Melo.

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Na véspera de feriado, quinta-feira (5), o cantor Wesley Safadão se apresenta; o show de Ana Castela será no dia 6 de agosto; o show evangélico com a banda Som & Louvor será sexta-feira, 7 de agosto; a dupla Bruno & Marrone encerra as apresentações no domingo, 9 de agosto.

O rodeio é um dos principais momentos da Expoacre | Foto: Reprodução

O rodeio é um dos principais momentos da Expoacre | Foto: Reprodução

Ao longo dos nove dias, o parque funcionará a partir das 18h e o encerramento das atividades está previsto para às 3h da madrugada.

Confira a programação completa da Expoacre 2026

Sábado – 1º de agosto

  • 8h – Tradicional Cavalgada da Expoacre 2026;
  • 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, negócios e entretenimento;
  • Palcos alternativos;
  • 18h – Prova dos Três Tambores;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades do dia.

Domingo – 2 de agosto

  • 18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
  • Palcos alternativos;
  • 18h – Prova dos Três Tambores;
  • 22h – Show nacional de Leonardo;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Segunda-feira – 3 de agosto

  • 18h – Abertura dos estandes;
  • Palcos alternativos;
  • 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio, na Arena de Rodeio;
  • 22h – Show nacional de Natanzinho Lima;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Terça-feira – 4 de agosto

  • 18h – Abertura dos estandes;
  • Palcos alternativos;
  • 20h – Provas de rodeio;
  • 22h – Show católico com Padre Fábio de Melo;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Quarta-feira – 5 de agosto

  • 18h – Abertura dos estandes;
  • Palcos alternativos;
  • 20h – Provas de rodeio;
  • 22h – Show nacional de Wesley Safadão;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Quinta-feira – 6 de agosto

  • 18h – Abertura dos estandes;
  • Palco alternativo;
  • 20h – Grande final do rodeio;
  • 22h – Show nacional de Ana Castela;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Sexta-feira – 7 de agosto

  • 9h – Vaquejada;
  • 14h – Prova de Laço em Duplas;
  • 17h – Casamento Coletivo;
  • 18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
  • 21h – Show evangélico com a banda Som & Louvor;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Sábado – 8 de agosto

  • 9h – Vaquejada;
  • 18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
  • 18h – Motocross;
  • Ecofest – Evento voltado à sustentabilidade e valorização da cultura e dos produtos regionais;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Domingo – 9 de agosto

  • 9h – Vaquejada;
  • 18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
  • 18h – Motocross;
  • 22h – Show da dupla Bruno & Marrone;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento oficial da Expoacre 2026.

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