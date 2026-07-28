Ao longo dos nove dias, o parque funcionará a partir das 18h

Expoacre de 2026 será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto/Foto: Reprodução

A programação oficial da Expoacre 2026 foi divulgada nesta terça-feira (28). A feira será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Dentre as atrações, a população pode contar com shows nacionais, rodeio, vaquejada, motocross, exposição de animais e gastronomia. O show nacional do cantor Leonardo será no dia 2 de agosto, o de Natanzinho Lima será dia 3, na terça-feira, 4 de agosto, terá o show católico com Padre Fábio de Melo.

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Na véspera de feriado, quinta-feira (5), o cantor Wesley Safadão se apresenta; o show de Ana Castela será no dia 6 de agosto; o show evangélico com a banda Som & Louvor será sexta-feira, 7 de agosto; a dupla Bruno & Marrone encerra as apresentações no domingo, 9 de agosto.

Ao longo dos nove dias, o parque funcionará a partir das 18h e o encerramento das atividades está previsto para às 3h da madrugada.

Confira a programação completa da Expoacre 2026

Sábado – 1º de agosto

8h – Tradicional Cavalgada da Expoacre 2026;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, negócios e entretenimento;

Palcos alternativos;

18h – Prova dos Três Tambores;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades do dia.

Domingo – 2 de agosto

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

Palcos alternativos;

18h – Prova dos Três Tambores;

22h – Show nacional de Leonardo;

Leonardo; 0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Segunda-feira – 3 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palcos alternativos;

20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio, na Arena de Rodeio;

22h – Show nacional de Natanzinho Lima ;

Natanzinho Lima 0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Terça-feira – 4 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palcos alternativos;

20h – Provas de rodeio;

22h – Show católico com Padre Fábio de Melo ;

Padre Fábio de Melo 0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Quarta-feira – 5 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palcos alternativos;

20h – Provas de rodeio;

22h – Show nacional de Wesley Safadão ;

Wesley Safadão 0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Quinta-feira – 6 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palco alternativo;

20h – Grande final do rodeio;

22h – Show nacional de Ana Castela ;

Ana Castela 0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Sexta-feira – 7 de agosto

9h – Vaquejada;

14h – Prova de Laço em Duplas;

17h – Casamento Coletivo;

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

21h – Show evangélico com a banda Som & Louvor ;

Som & Louvor 0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Sábado – 8 de agosto

9h – Vaquejada;

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

18h – Motocross;

Ecofest – Evento voltado à sustentabilidade e valorização da cultura e dos produtos regionais;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Domingo – 9 de agosto