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Governo decide antecipar salário de servidores; veja data

A antecipação foi anunciada pelas secretarias Sead e Sefaz

Por Suene Almeida, ContilNetAtualizado
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A consulta estará disponível pelo site do contracheque do Estado
A consulta estará disponível pelo site do contracheque do Estado | Foto: Reprodução

O pagamento dos servidores públicos estaduais do Acre será realizado de forma antecipada neste mês. O governo estadual informou que os salários estarão disponíveis no dia 27 de agosto, antes da data prevista inicialmente.

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Quem quiser conferir os valores e demais informações do pagamento poderá acessar o contracheque a partir do dia anterior à liberação do salário.

A consulta estará disponível pelo site do contracheque do Estado, pelo Portal de Serviços do Acre e também pelo aplicativo MeuAC.

A antecipação foi anunciada pelas Secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz) e vai beneficiar servidores ativos, aposentados e pensionistas.

 

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