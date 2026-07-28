Mailza apresenta atrações nacionais da Expoacre durante lançamento da feira

Mailza reafirmou ainda que toda a estrutura do Parque de Exposições Wildy Viana. — Foto: ContilNet

A programação de shows e apresentações culturais da Expoacre 2026 foi planejada para atender a todos os públicos e estilos musicais do estado. Durante o ato de lançamento oficial da feira, nesta terça-feira (28), a governadora Mailza Assis destacou a diversidade da grade artística, que reúne grandes nomes do cenário nacional do sertanejo, piseiro e música cristã, além de dar amplo destaque aos artistas locais.

A gestora ressaltou que a escolha das atrações busca proporcionar entretenimento democrático para as famílias acreanas.

“A programação de shows foi pensada com muito carinho para abraçar todo o nosso povo. Teremos grandes nomes da música nacional, como Leonardo e Natanzinho Lima, além de uma noite dedicada especialmente à cultura gospel e católica, com a banda Som e Louvor e o Padre Fábio de Melo”, pontuou Mailza Assis.

Além das atrações de projeção nacional, a governadora sublinhou o compromisso da gestão estadual em garantir espaço e remuneração aos músicos, bandas e fazedores de cultura do Acre no palco da feira.

SAIBA MAIS:

“A Expoacre é também a maior vitrine para os nossos artistas regionais. Queremos que os nossos talentos locais tenham a oportunidade de se apresentar em estruturas de grande porte, movimentando a nossa economia criativa e mostrando a força da cultura acreana para todos os visitantes”, afirmou.

Mailza reafirmou ainda que toda a estrutura do Parque de Exposições Wildy Viana foi organizada em parceria com as forças de segurança públicas e equipes de saúde para garantir tranquilidade aos frequentadores durante todas as noites de festa.

“Trabalhamos de forma integrada para oferecer uma feira segura, organizada e acolhedora, onde as famílias possam aproveitar as atrações e celebrar com alegria”, concluiu a governadora.

A Expoacre 2026 tem início neste sábado (1º) e segue até o dia 9 de agosto, combinando a agenda de entretenimento e shows com feiras de negócios, circuitos do agronegócio, arena de rodeio e espaços de gastronomia.

VÍDEO: