Governo esclarece ausência de repasse para Marcha para Jesus em Cruzeiro

Marcha pra Jesus em Cruzeiro do Sul | Foto: Cedida

O Governo do Acre divulgou uma nota de esclarecimento sobre a falta de repasse estadual para a realização da Marcha para Jesus em Cruzeiro do Sul. Segundo a gestão, a decisão não teve relação com questões políticas ou eleitorais envolvendo o município, mas com impedimentos legais e administrativos.

De acordo com o governo, o Edital nº 001/2026/FEM, que previa apoio financeiro para eventos como a Marcha para Jesus, foi cancelado pela Fundação Elias Mansour (FEM) em 23 de junho. A medida teria ocorrido por causa das restrições previstas para o período eleitoral, do tempo insuficiente para concluir o processo de chamamento e de apontamentos feitos por órgãos de controle, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A nota afirma ainda que o governo só recebeu uma demanda específica sobre a Marcha para Jesus de Cruzeiro do Sul em 15 de julho, quando pastores do município procuraram informalmente a administração estadual para conversar sobre o evento. Nesse momento, segundo o Executivo, o edital já estava cancelado havia mais de três semanas.

“Naquele momento, sequer estavam formalizadas as candidaturas e os apoios políticos que hoje integram o cenário eleitoral, o que afasta qualquer tentativa de relacionar a ausência do repasse a uma decisão política contra lideranças ou grupos do município”, ressalta o Executivo.

Na nota, o governo reforçou que mantém respeito pela Marcha para Jesus, pelas igrejas e pelas lideranças cristãs do município. A administração afirmou que a situação deste ano representa uma impossibilidade de financiamento dentro das regras legais, e não uma retirada de apoio ao evento.

O Executivo Estadual destacou a relação da governadora Mailza com a comunidade evangélica e afirmou que ela mantém diálogo e proximidade com igrejas e lideranças cristãs. Segundo a nota, a intenção é manter as conversas abertas para que novas parcerias possam ser realizadas futuramente, dentro das exigências legais e com segurança jurídica.

Veja a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre a Marcha para Jesus de Cruzeiro do Sul, é importante esclarecer que a ausência de repasse do Governo do Estado neste ano decorre de uma questão legal e administrativa anterior a qualquer definição eleitoral no município.

O Edital nº 001/2026/FEM, que previa apoio estadual à realização da Marcha para Jesus, foi cancelado pela Fundação Elias Mansour em 23 de junho de 2026, diante das restrições do período eleitoral, da falta de prazo para concluir regularmente o chamamento e de apontamentos dos órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas do Estado.

O Governo do Estado só tomou conhecimento da demanda específica de Cruzeiro do Sul em 15 de julho, quando pastores do município procuraram informalmente a gestão para tratar do evento. Ou seja, quando essa conversa ocorreu, o edital já estava cancelado havia mais de três semanas.

Naquele momento, sequer estavam formalizadas as candidaturas e os apoios políticos que hoje integram o cenário eleitoral, o que afasta qualquer tentativa de relacionar a ausência do repasse a uma decisão política contra lideranças ou grupos do município.

O Governo do Acre mantém seu respeito à Marcha para Jesus, às igrejas e às lideranças cristãs de Cruzeiro do Sul. O que houve foi uma impossibilidade legal e administrativa de financiamento neste ano, e não retirada de apoio ao evento. O diálogo permanece aberto para que futuras parcerias possam ser construídas dentro das regras e com a segurança jurídica necessária.

Pessoalmente, a governadora Mailza mantém uma relação de respeito, diálogo e proximidade com a comunidade evangélica, reconhecendo a importância das igrejas e de suas lideranças na vida das famílias e das comunidades acreanas.