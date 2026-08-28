Acre registra 50 focos de queimadas em apenas dois dias

Número coloca o estado entre os que apresentaram maior quantidade de registros

Apesar do aumento recente, o acumulado do ano é inferior ao registrado no mesmo período — Foto: Reprodução

O Acre registrou 50 focos de queimadas em apenas 48 horas, entre os dias 26 e 27 de agosto, segundo dados do monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número coloca o estado entre os que apresentaram maior quantidade de registros no período analisado.

No ranking nacional, o Acre aparece na 11ª posição, atrás de estados como Pará, que liderou com 434 focos, Mato Grosso, com 279, Amazonas, com 185, e Tocantins, com 176 ocorrências.

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Apesar do aumento recente, o acumulado do ano é inferior ao registrado no mesmo período de anos anteriores. Em 2025, o estado contabilizou 575 focos, enquanto em 2024 foram 2.280 registros. Em 2023, o número chegou a 1.387 e, em 2022, foram registrados 2.521 focos.

A série histórica, iniciada em 1998, mostra que agosto e setembro concentram tradicionalmente os maiores números de queimadas no Acre. A média histórica para agosto é de 1.761 focos, enquanto setembro apresenta média de 3.280 registros, o maior índice mensal.