Defensoria decreta luto de 3 dias pela morte de Cássio de Holanda

O velório está ocorrendo na primeira sala da Capela São João Batista, em Rio Branco

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) decretou luto oficial de três dias pela morte do defensor público Cássio de Holanda Tavares, aos 49 anos. Ele faleceu nesta quinta-feira (27), em Rio Branco.

Durante o período de luto, a instituição vai funcionar em regime de plantão, mantendo apenas os serviços considerados essenciais. O atendimento normal deve ser retomado na próxima segunda-feira (31).

Natural de Rio Branco, Cássio fazia parte da Defensoria Pública desde 2005. Em mais de 20 anos de carreira, trabalhou principalmente na área criminal e também exerceu, por vários anos, a função de coordenador do setor.

Ao longo da trajetória, o defensor ficou conhecido pelo trabalho voltado à garantia de direitos e pelo atendimento às pessoas que precisavam de assistência jurídica. Colegas também destacaram sua forma educada, tranquila e respeitosa de tratar as pessoas.

O velório está ocorrendo na primeira sala da Capela São João Batista, em Rio Branco. O horário e o local do sepultamento ainda não foram divulgados pela família.