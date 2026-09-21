Greve de bancos no Acre chega ao 11º dia sem acordo; entenda

No Acre, bancários de Rio Branco e do interior permanecem mobilizados

A mobilização dos trabalhadores pressionou a Caixa a retomar as negociações/Foto: seeb_ac/Instagram

Os funcionários do Banco da Amazônia e da Caixa Econômica Federal continuam em greve no Acre nesta segunda-feira (21). A paralisação começou em 10 de setembro e chega ao 11º dia, enquanto as negociações entre trabalhadores e instituições continuam.

No Acre, bancários de Rio Branco e do interior permanecem mobilizados e acompanham as próximas etapas das negociações.

O Sindicato dos Bancários do Acre (SEEB-AC) afirma que a categoria deve continuar unida durante o processo e cobra avanços nas reivindicações apresentadas.

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Na Caixa, a greve foi mantida após os empregados rejeitarem, em assembleias, a proposta apresentada pelo banco durante a rodada de negociação realizada em 17 de setembro. Entre as principais reivindicações estão mudanças relacionadas ao Saúde Caixa, condições de trabalho, remuneração e preservação de direitos previstos nos acordos coletivos.

Segundo o movimento sindical, a mobilização dos trabalhadores pressionou a Caixa a retomar as negociações com as entidades que representam a categoria. As conversas seguem em busca de um acordo entre as partes.