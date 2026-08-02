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Homem ameaça se jogar da ponte e mobiliza PM e Bombeiros em Rio Branco

Bloqueio gerou congestionamento de 1,5 km na ligação entre o Primeiro e Segundo Distritos

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Homem ameaça se jogar da ponte e mobiliza PM e Bombeiros em Rio Branco
Negociação conduzida por Bombeiros e Polícia Militar exigiu bloqueio total da via/ Foto: ContilNet

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Acre interditaram, na noite deste domingo (2), a Ponte Coronel Sebastião Dantas, conhecida popularmente como Ponte Nova ou Ponte de Concreto, que liga o 1° ao 2° Distrito de Rio Branco, entre o Centro e o bairro Seis de Agosto. A interdição ocorreu após um homem, ainda não identificado, ameaçar se jogar da estrutura.

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Segundo as informações apuradas, o homem estaria enfrentando problemas familiares e permaneceu sobre a ponte, o que exigiu a atuação das equipes de segurança e de resgate para evitar uma tragédia. Até o momento, a identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.

Bloqueio na Rua Doutor Pereira Passos provocou fila de veículos de cerca de 1,5 quilômetro/ Foto: ContilNet

A ocorrência provocou a interdição total da Rua Doutor Pereira Passos, impedindo o tráfego de veículos entre os dois distritos da capital pela Ponte Coronel Sebastião Dantas.

Com o bloqueio, motoristas que seguem do Segundo para o Primeiro Distrito precisaram utilizar rotas alternativas, acessando a Avenida Amadeo Barbosa e a Quarta Ponte. A mudança no fluxo de veículos provocou um congestionamento de aproximadamente 1,5 quilômetro.

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento, e não havia previsão para a liberação da ponte nem informações sobre o desfecho da negociação conduzida pelas equipes de segurança e de salvamento.

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