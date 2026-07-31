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Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”

Ator brasileiro será o vilão de prelúdio ambientado em 1963 com Margot Robbie e Bradley Cooper.

Por Redação ContilNet
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Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Arturo Holmes/Getty Images

Prelúdio ambientado no Grande Prêmio de Mônaco de 1963 terá direção de Bradley Cooper e papel de destaque para o ator brasileiro como principal antagonista.

A consagrada franquia de assaltos Onze Homens e um Segredo ganhará um novo capítulo nos cinemas. Desta vez, a produção funcionará como um prelúdio ambientado na década de 1960 e trará o ator brasileiro Wagner Moura em um dos papéis centrais da trama.

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De acordo com o levantamento apurado pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a produção conta com a direção de Bradley Cooper e reúne um elenco repleto de nomes consagrados do cinema internacional.

“Estou muito feliz de fazer parte desse filme. É um elenco incrível e trabalhar com Bradley Cooper é uma oportunidade muito especial”, declarou Wagner Moura à revista GQ em registro acompanhado pelo METRÓPOLES.

O que já se sabe sobre a nova produção

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o filme traz novos cenários, enredo independente e ambientação histórica:

  • Trama e Ambientação: A história se passará durante o charmoso Grande Prêmio de Mônaco de 1963, operando como uma história independente décadas antes dos eventos liderados pelo personagem de George Clooney.

  • Papel de Wagner Moura: O ator brasileiro deve interpretar o principal vilão do longa-metragem.

  • Elenco de Peso: Além de Bradley Cooper e Margot Robbie (que interpretarão um casal), o longa contará com Monica Barbaro, Josh Gad, Vicky Krieps, George MacKay, Lauren Ridloff e Jack Holden. Omar Sy (Lupin) está em negociações.

  • Locações e Estreia: Com filmagens programadas em Paris e no sul da França, o lançamento nos cinemas está previsto para 25 de junho de 2027.

Qual será o papel de Wagner Moura no novo filme de Onze Homens e um Segredo?

O ator brasileiro interpretará o principal vilão e antagonista da história.

Em que época se passa a nova história do filme?

A trama é um prelúdio ambientado em 1963, tendo como pano de fundo os acontecimentos do Grande Prêmio de Mônaco.

George Clooney estará no elenco deste novo longa?

Não. Como o projeto é uma história independente ambientada décadas antes, o elenco original da franquia dos anos 2000 não retornará.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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