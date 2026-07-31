Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor

Zezé Mirosmeno afirma que também foi bloqueado pelo sertanejo no Instagram

Zezé Mirosmeno relata crítica e bloqueio nas redes sociais/Foto: Reprodução

O sósia de Zezé Di Camargo, conhecido nas redes sociais como Zezé Mirosmeno, afirmou ter sido criticado e bloqueado pelo cantor após publicar uma fotografia no Instagram. O relato foi divulgado em um vídeo que ganhou repercussão nesta sexta-feira (31).

Segundo Mirosmeno, o sertanejo teria deixado um comentário na postagem chamando-o de “ridículo” e afirmando que ele deveria “ter personalidade”. O sósia disse não ter compreendido a reação, pois acompanha e homenageia o artista há anos.

“Ele entrou no meu Instagram e escreveu: ‘Ridículo, você deveria ter personalidade’. Depois, apagou o comentário e me bloqueou”, relatou.

Após a repercussão, Mirosmeno publicou outro vídeo para esclarecer o episódio. Ele afirmou acreditar que houve um mal-entendido e disse esperar que a explicação chegue ao cantor.

O sósia também ressaltou que continua admirando Zezé Di Camargo e não pretende transformar o caso em uma rivalidade. Seguidores saíram em sua defesa e pediram que o sertanejo se manifeste sobre a situação.

Até a publicação da postagem feita por Luiz Bacci, Zezé Di Camargo ainda não havia apresentado publicamente sua versão sobre o episódio.

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Conteúdo Original / Fonte: Com informações Bacci Notícias