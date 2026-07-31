31/07/2026
ContilNet Notícias Logo
31/07/2026
ContilPop
Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento
Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso
Influenciador mostra suposta mensagem enviada por Virginia Fonseca

Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor

Zezé Mirosmeno afirma que também foi bloqueado pelo sertanejo no Instagram

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor
Zezé Mirosmeno relata crítica e bloqueio nas redes sociais/Foto: Reprodução

O sósia de Zezé Di Camargo, conhecido nas redes sociais como Zezé Mirosmeno, afirmou ter sido criticado e bloqueado pelo cantor após publicar uma fotografia no Instagram. O relato foi divulgado em um vídeo que ganhou repercussão nesta sexta-feira (31).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo Mirosmeno, o sertanejo teria deixado um comentário na postagem chamando-o de “ridículo” e afirmando que ele deveria “ter personalidade”. O sósia disse não ter compreendido a reação, pois acompanha e homenageia o artista há anos.

“Ele entrou no meu Instagram e escreveu: ‘Ridículo, você deveria ter personalidade’. Depois, apagou o comentário e me bloqueou”, relatou.

Após a repercussão, Mirosmeno publicou outro vídeo para esclarecer o episódio. Ele afirmou acreditar que houve um mal-entendido e disse esperar que a explicação chegue ao cantor.

O sósia também ressaltou que continua admirando Zezé Di Camargo e não pretende transformar o caso em uma rivalidade. Seguidores saíram em sua defesa e pediram que o sertanejo se manifeste sobre a situação.

Até a publicação da postagem feita por Luiz Bacci, Zezé Di Camargo ainda não havia apresentado publicamente sua versão sobre o episódio.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Bacci Notícias
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.