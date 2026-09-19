23/09/2026
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Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater contra poste no Acre

Acidente não possui relação com a cavalgada realizada neste sábado na cidade

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater contra poste no Acre
Corpo da vítima no local/Foto: Reprodução

Um homem morreu na noite deste sábado (19) após sofrer um grave acidente envolvendo um quadriciclo em uma rua do bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira.

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Segundo informações preliminares, a vítima trafegava pelo local quando teria perdido o controle do veículo e colidido violentamente contra um poste. Com o forte impacto, o homem morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Equipes foram acionadas após o acidente, mas quando o atendimento chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A identidade do homem ainda não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

A Polícia Militar esteve na ocorrência e informou que, inicialmente, o acidente não possui relação com a cavalgada realizada neste sábado na cidade.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis, que devem buscar esclarecer o que teria provocado a perda de controle do quadriciclo.

Veja o vídeo:


 

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