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Incêndio atinge área de vegetação no Portal Ipê, em Rio Branco

Chamas chamaram atenção de quem passava

Por Dry Alves, ContilNet
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Incêndio atinge área de vegetação no Portal Ipê, em Rio Branco
Chamas atingiram terreno no Portal Ipê/Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Portal Ipê, em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (17). As chamas se espalharam por diferentes pontos do terreno e produziram uma grande quantidade de fumaça.

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Imagens registradas por uma pessoa que passava pelo local mostram o fogo às margens da via, próximo a uma área iluminada e ocupada por imóveis. Em alguns trechos, as chamas alcançam uma altura considerável.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio nem sobre a extensão da área atingida. Também não foi confirmado se o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

Até o momento, não há registro de pessoas feridas ou de imóveis danificados. O caso deve ser acompanhado pelas autoridades responsáveis.

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